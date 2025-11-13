سرپرست اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی، از اجرای مرحله جدید عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر‌های روستایی الموت غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حسینعلی سرپرست اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: مسیر اسماعیل‌آباد تا الولک و به سمت دستجرد به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر در سال‌های گذشته زیرسازی و آسفالت شده بود، اما به دلیل عمر بالای آسفالت، شرایط برف‌گیر منطقه و تکرار دوره‌های ذوب و یخبندان، بخش عمده‌ای از آن دچار فرسایش و خرابی شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ عملیات بهسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفت و تا سال ۱۴۰۲، حدود ۱۲ کیلومتر از سه‌راهی دستجرد تا گردنه کاماسار با استفاده از تکنولوژی تثبیت با سیمان، زیرسازی و روکش آسفالت مجدد انجام شده است.

به گفته سرپرست اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز از اسماعیل به سمت الولک، بخشی از سه راهی دستجرد به روستای کش آباد حدود ۱۲ کیلومتر بهسازی و روکش شده است.

حسینعلی همچنین به بخشی از مسیر بین روستا‌های طهمورث‌آباد تا گشنه رود اشاره کرد که همچنان نیازمند زیرسازی و آسفالت است.

وی گفت: عملیات تعریض، ایمن‌سازی و احداث ابنیه فنی این بخش در سال‌های گذشته انجام شده و با توجه به تخصیص اعتبارات اخیر، برآورد‌های لازم برای زیرسازی و آسفالت انجام شده است.

حسینعلی افزود: مناقصه در حال برگزاری است و در صورت تأیید قیمت پیمانکار در کمیته فنی، قرارداد تا پایان آذرماه منعقد خواهد شد.

سرپرست اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابراز امیدواری کرد که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات اجرایی این پروژه نیز به زودی آغاز شود.