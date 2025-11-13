چراغ جایزه ادبی نیما در مازندران افروخته شد
نخستین دوره جایزه ادبی نیما با گستره ملی، ۲۵ آبانماه در زادگاه این شاعر بزرگ در شهرستان نور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، منصور علیاصغری، دبیر علمی این جایزه با اعلام این خبر گفت: با وجود آنکه نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو پارسی است، تاکنون آنگونه که شایسته جایگاه اوست به آثار و اندیشههایش پرداخته نشده است.
وی با اشاره به راهاندازی دبیرخانه دائمی این جایزه در شهرستان نور افزود: جای خالی جایزهای برای نیما در عرصه جوایز ادبی ایران احساس میشد که با تلاش دوستداران نیما و اهالی شعر، این مهم محقق شد.
علیاصغری با بیان اینکه دوره نخست به صورت غیررقابتی و گزینشی برگزار شده، گفت: دو استاد برجسته ادبیات امروز ایران به انتخاب کمیته علمی، شایسته دریافت نخستین جایزه ادبی نیما شناخته شدهاند که در مراسم ۲۵ آبان، تندیس زرین نیما به آنان اهدا خواهد شد.
دبیر علمی جایزه ادبی نیما در پایان خاطرنشان کرد: این جایزه در دورههای آینده با تشکیل کمیتههای تخصصی و مشارکت نیماپژوهان و شاعران سراسر کشور، فرصتی برای نوآوری و پویایی ادبیات معاصر ایران خواهد بود.
گفتنی است این مراسم عصر روز ۲۵ آبانماه در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم شهرستان نور برگزار میشود.