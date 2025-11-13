پخش زنده
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته دوم رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا (WASL) موفق شد حریف قزاقستانی خود را شکست دهد و به دومین پیروزی متوالیاش در این رقابتها دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دیدار که پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار شد، بلند قامتان شهرداری گرگان با نتیجه ۹۱ بر ۷۵ از سد تیم آستانه قزاقستان گذشتند.
نماینده ایران با این برد، جایگاه خود را در صدر جدول گروه خود تثبیت کرد و با روحیهای بالا آماده دیدار هفته سوم خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، تیم شهرداری گرگان در ادامه این مسابقات، روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در تهران میزبان تیم الوحده سوریه خواهد بود.