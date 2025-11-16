پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس با هدف مقابله با تخلفات شکار و صید، بهصورت مستمر و شبانهروزی زیستگاههای طبیعی این شهرستان را پایش میکند.
فهیمه قمری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت، مناطق کوهستانی و زیستگاههای حساس و آبی حوزه استحفاظی سلماس را بهطور منظم رصد و کنترل میکنند تا از هرگونه فعالیت غیرمجاز جلوگیری شود.
وی از عموم شهروندان، طبیعتدوستان، دهیاران و جوامع محلی خواست برای صیانت از تنوع زیستی و حیاتوحش منطقه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.