به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس با هدف مقابله با تخلفات شکار و صید، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان را پایش می‌کند.

فهیمه قمری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت، مناطق کوهستانی و زیستگاه‌های حساس و آبی حوزه استحفاظی سلماس را به‌طور منظم رصد و کنترل می‌کنند تا از هرگونه فعالیت غیرمجاز جلوگیری شود.

وی از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان، دهیاران و جوامع محلی خواست برای صیانت از تنوع زیستی و حیات‌وحش منطقه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.