همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یادواره ۲۱ شهید روستای جنتآباد بخش مرکزی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، یادواره ۲۱ شهید والامقام روستای جنتآباد از توابع بخش مرکزی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با حضور پرشور مردم مؤمن، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و جمعی از مسئولان محلی در مسجد الهادی (ع) این روستا برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران روستا نیز تجلیل شد. همچنین جمعی از نوجوانان و جوانان بسیجی در قالب گروههای فرهنگی و هنری، با برپایی نمایشگاه عکس و خاطره، گوشههایی از حماسههای رزمندگان جنتآباد در دوران دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند.
یادواره شهدای روستای جنتآباد، هر ساله با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت پایگاه مقاومت بسیج و هیئت امنای مسجد الهادی (ع) برگزار میشود.