توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ۹۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری استان کردستان بیش از ۱۳ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان از اجرای طرح نقد و اقساط واگذاری زمین به صورت ویژه برای سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد.

امانی به اهمیت توسعه شهرک‌های صنعتی در کردستان اشاره کرد و گفت: در شهرک صنعتی سنندج ۴ در قطعات کوچک مقیاس، ۱۰ هکتار زمین به متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی نیز واگذار می‌شود.

وی در ادامه با نام بردن از شهرک خورشیدی سقز افزود: این شهرک در ۷ هکتار تا دو ماه آینده کلنگ‌زنی خواهد شد.

امانی همچنین به خریداری زمین و آماده سازی اراضی تحت عنوان شهرک صنعتی سقز ۲ اشاره داشت و اضافه کرد: احداث شهرک‌های صنعتی جدید می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد.

به گفته وی، مساحت کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان یک‌هزار و ۴۶۶ هکتار است که تاکنون بیش از ۳۵۰ هکتار آن دارای سند رسمی شده‌اند.