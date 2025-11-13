استاندار آذربایجان شرقی پیامی در پی درگذشت خبرنگار متعهد و تلاشگر زنده‌یاد حامد عاطفی‌فر صادر کرد.

متن پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت اندوه‌بار خبرنگار متعهد و پرتلاش، زنده‌یاد حامد عاطفی‌فر که سال‌ها با صداقت، دلسوزی و احساس مسئولیت در عرصه اطلاع‌رسانی و انعکاس مسائل و مطالبات مردم استان حضوری موثر و صادقانه داشت موجب تاثر و تالم عمیق اینجانب شد.

این روزنامه‌نگار باسواد در دوره‌ای دانشجوی پرتلاش و کوشای اینجانب بود و همگان او را به تلاش، صداقت و توانایی فکری و قلمی می‌شناسند. مرحوم عاطفی‌فر نمونه‌ای مثال‌زدنی از پویش مسئولانه خبرنگاران متعهد در خدمت به مردم و کشور است.

از صمیم قلب این ضایعه ناگوار را به خانواده گرامی، همکاران رسانه‌ای و همه دوستان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

امیدوارم منش و شیوه این انسان شریف و خبرنگار وظیفه‌شناس، چراغ فروزان خبرنگاران و جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای استان در مسیر خدمت به مردم و میهن باشد.