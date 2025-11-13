به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سجاد کوچک نژاد گفت: ۶ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان دررشت رونمایی‌می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از فعالیت‌های کتاب‌محور از اهداف و اولویت‌های این حرکت فرهنگ‌ساز دانست و افزود: این آثار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان توسط مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری به رشته‌تحریر درآمده و با همکاری و حمایت دست‌اندرکاران کنگره تدوین و به چاپ رسیده‌است.

وی همچنین اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کتاب‌محور و تجلیل از صاحبان قلم و اندیشه و فعالان عرصه مطالعه و کتاب‌خوانی را از دیگر برنامه‌های این روز اعلام‌کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان افزود: در همین‌راستا، برنامه‌های هدف‌مند و خلاقانه با عنوان «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ توسط مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری سراسر استان برگزار‌می‌شود.

سجاد‌کوچک‌نژاد از برگزاری مهرواره «دنیای رنگی کتاب‌ها» در شهرستان خمام و آیین ادبی استانی «دوپنجره» با حضور غلامرضا بکتاش، نویسنده و شاعر نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان کشور در مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون رشت خبرداد و ابرازامیدواری‌کرد که این حرکت‌های اثر‌بخش، بستر‌های مناسب را برای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی و مانوس‌سازی افزون‌ترهمگان، به ویژه نسل کودک و نوجوان با «یار مهربان» فراهم‌کند.