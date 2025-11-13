پرهام مقصودلو تنها نماینده ایران در جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در دیدار‌های تکمیلی دور چهارم مقابل حریف چینی نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرهام مقصودلو در مسابقات تکمیلی مرحله چهارم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در مجموع ۶ دیدار تکمیلی با «وی یی» از چین داشت که حاصل آن چهار تساوی و دو شکست بود و در نهایت حریف چینی با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.

در مرحله چهارم مقصودلو و «وی یی» در دیدار‌های رفت و برگشت به تساوی رسیدند.

در نهایت مقصودلو از دور رقابت‌ها کنار رفت و به مرحله پنجم نرسید.

ایران در این مسابقات سه نماینده داشت؛ علاوه بر مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور نیز در این مسابقات حضور داشتند که مقصودلو موفق شد تا دور چهارم صعود کند.