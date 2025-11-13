پخش زنده
تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی بازیهای همبستگی اسلامی موفق به شکست ترکیه شد تا برای پنجمین دوره متوالی قهرمان این بازیها شود و نهمین مدال طلای کاروان ایران در ریاض به دست آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) در ششمین و آخرین دیدار خود در فینال مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی اسلامی به مصاف ترکیه رفت.
مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شدند تا علاوه بر کسب ششمین برد متوالی خود در این رقابتها، پنجمین قهرمانی متوالی خود در این بازیها را جشن بگیرند.
امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، پویا آریاخواه، سید عیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان)، احسان دانش دوست، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری و محمدرضا حضرتپور بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
تیم ملی والیبال ایران در پنج مسابقه قبلی خود موفق به شکست بحرین، قطر، ترکیه، چاد و عربستان در مرحله مقدماتی شد و به عنوان صدرنشین با پنج برد و ۱۴ امتیاز راهی دیدار نهایی شد.
شاگردان پیمان اکبری در فینال نیز برای دومین بار ترکیه را شکست دادند تا با اقتدار مدال طلا و عنوان قهرمانی را به دست آورند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.
در پایان این رقابتها تیمهای ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم مسابقات قرار گرفتند و مردان والیبال ایران نهمین مدال طلای کاوران ورزشی کشورمان را به ارمغان آوردند.
تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در دیدار رده بندی این بازیها موفق به شکست تاجیکستان شد تا به مقام سومی و مدال برنز دست یابد.
در گروه زنان نیز ترکیه، جمهوری آذربایجان، ایران، تاجیکستان و افغانستان رتبههای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا (جمعه ۲۳ آبان) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران میشوند.