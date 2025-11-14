پخش زنده
اینجا، در دل زمینهای حاصلخیز شهرستان مانه، تلاش کشاورزان به بار نشسته و فصل شیرینی از امید و تولید آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مزارعی که تا چند ماه پیش زیر آفتاب تابستان در انتظار رویش بودند، اکنون پر از ردیفهای طلایی چغندر قندند؛ محصولی که ثمره دانش، تجربه و کار بیوقفه کشاورزان سختکوش این دیار است.
در سال زراعی جاری، چغندر قند در سطحی بیش از ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مانه کشت شده؛ محصولی راهبردی که تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت آن کاملاً مکانیزه صورت گرفته است.
بر اساس پیشبینی کارشناسان جهاد کشاورزی، از این میزان زمین، بیش از هفتهزار و پانصد تن چغندر قند برداشت خواهد شد؛ آماری که نشان از رشد چشمگیر بهرهوری و مدیریت علمی در مزارع منطقه دارد.