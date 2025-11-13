وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛
کشاورزی باید از تولید معیشتی به تولید اقتصادی تغییر مسیر دهد
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بخش کشاورزی گفت: سیاست این وزارت حرکت از تولید معیشتی به سوی تولید اقتصادی و پایدار است تا منافع تولیدکننده و منافع ملی تامین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، غلامرضا نوری در نشست صمیمی با تولیدکنندگان شهرستان اهر ضمن تجلیل از پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار کرد:از نظر اقلیمی این منطقه دارای تنوع آبوهوایی و ارتفاعی قابل توجهی است که ظرفیتهای ارزشمندی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی افزود: در بازدیدهای امروز از شهرستانهای اهر و هریس ضمن بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و پروژههای در حال بهرهبرداری، دغدغهها و چالشهای کشاورزان منطقه را از نزدیک شنیدیم و برای رفع آنها برنامهریزی خواهیم کرد.
نوری با اشاره به مشکلات سد آرباطان گفت: این سد که سالها پیش احداث شده و دچار ایرادات فنی است، نیازمند بررسیهای مهندسی و تخصیص منابع مالی برای اصلاح و بهرهبرداری کامل است تا کشاورزان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاران بخش کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفهای سنگین در سیاستگذاری صحیح و تنظیمگری عادلانه دارد تا بخش کشاورزی متناسب با ظرفیتها و منابع کشور هدایت شود. اساس کار ما حمایت از تولید اقتصادی و پایدار است نه تولید معیشتی زیرا تولید اقتصادی هم برای تولیدکننده و هم برای منافع ملی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: همه سیاستهای دولت چهاردهم در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و با رویکرد عدالتمحور است از کوچکترین واحدهای تولیدی روستایی تا بزرگترین زنجیرههای صنعتی تحت حمایت دولت قرار دارند.
نوری گفت: تا پیش از این تنها دامداران و مرغداریهای صنعتی از نهادههای یارانهای استفاده میکردند، اما امروز با توزیع عادلانه نهادهها،واحدهای کوچک و روستایی نیز این نهادهها را دریافت کردند. این رویکرد سبب رشد ۲۰ درصدی مصرف نهادهها در کشور شد که بخشی از آن نیز به دلیل خشکسالیها بوده است.
وی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین نهادهها خبر داد و گفت: علیرغم کاهش تخصیص ارز، پیش از موعد مقرر نسبت به تامین بیش از ۴ میلیون تن نهاده دامی اقدام کردهایم و پس از تخصیص ارز که با موافقت سران قوا صورت گرفت این نهادهها به زودی توزیع میشوند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت مرغ و تخممرغ باید واقعیسازی میشد و برای نخستین بار ستاد تنظیم بازار قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد.
وی از حمایت وزارتخانه از گندمکاران نیز یاد کرد و افزود: امسال قیمت گندم بهصورت کارشناسی و عادلانه تعیین و در کمترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان پرداخت شد.
نوری با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی، سرکوب قیمتی نیست خاطرنشان کرد: این سیاست موجب افزایش ۳۲ درصدی صادرات و رشد سه میلیارد دلاری تراز تجاری حوزه کشاورزی شده است. صادرات نه تنها موجب ارتقای فناوری تولید میشود، بلکه کیفیت محصولات کشاورزی را نیز بهبود میبخشد.
وی درباره سلامت محصولات کشاورزی تاکید کرد: ایران از سالمترین کشورها در مصرف سموم و کودهای کشاورزی است و محصولات ما با رعایت استانداردهای جهانی به کشورهای سختگیر مانند روسیه صادر میشود. تاکنون ۲۳ نوع سم از رده خارج شده و به دنبال واردات سموم با کیفیت از کشورهای پیشرفته هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه نهادهها افزود: برای تسریع در تامین نهادهها، اختیاراتی به استانداران استانهای مرزی واگذار شده و تولیدکنندگان نیز مجوز واردات مستقیم دریافت میکنند.
وی همچنین از حل موقت مشکل تامین سوخت خبر داد و گفت: تا پایان فصل پاییز سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی به روال سابق بازمیگردد.
نوری با تاکید بر رویکرد مشارکتی در تصمیمگیریهای بخش کشاورزی گفت: تصمیمات ما با حضور نمایندگان بخش تولید اتخاذ میشود و هدف نهایی آن است که کشاورزی کشور به سمت توسعهگرایی، بهرهوری و سودآوری پایدار حرکت کند.