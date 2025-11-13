به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علیرضا مقدم در آیین افتتاح طرح هادی ۱۲ روستای اشنویه که با حضور معاون رییس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: این طرح عمرانی در روستا‌های سردره، کوروش آباد، سبیان، سرگیز، باب خالدآباد، ذمه، دورود، قلاتیان، بیمضرته، گندملاعیسی، دوستک و شیخ عثمان اجرا شده است.

وی افزود: ۱۶۰ میلیارد ریال در زمینه آسفالت معابر و طرح هادی این ۱۲ روستا هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تصریح کرد: امروز همزمان با این آیین، پنج هزار و ۲۹۰ سند مسکن تحویل مردم روستا‌های اشنویه شد.