مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه میانگین اجرای طرح هادی در اشنویه ۶۰ درصد بود گفت: با افتتاح طرح هادی در ۱۲ روستای این شهرستان، میانگین اجرای این طرح در اشنویه به ۷۰ درصد ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علیرضا مقدم در آیین افتتاح طرح هادی ۱۲ روستای اشنویه که با حضور معاون رییس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: این طرح عمرانی در روستاهای سردره، کوروش آباد، سبیان، سرگیز، باب خالدآباد، ذمه، دورود، قلاتیان، بیمضرته، گندملاعیسی، دوستک و شیخ عثمان اجرا شده است.
وی افزود: ۱۶۰ میلیارد ریال در زمینه آسفالت معابر و طرح هادی این ۱۲ روستا هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تصریح کرد: امروز همزمان با این آیین، پنج هزار و ۲۹۰ سند مسکن تحویل مردم روستاهای اشنویه شد.