

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فینال رقابت‌های انفرادی بانوان بازی‌های همبستگی اسلامی ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان با کسب نشان طلا و پیروزی مقابل حریف سوریه‌ای خود توانست پر افتخارترین ورزشکار ایرانی در مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی لقب بگیرد.

شهسواری در دیدار فینال با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل هند زازا از سوریه به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

گیم نخست این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۷ و گیم دوم نیز ۱۲ بر ۱۰ به سود حریف سوری به پایان رسید، اما شهسواری هردو گیم سوم و‌چهارم را با نتیجه ۱۱-۹ به سود خود به پایان رساند تا کار به تساوی کشیده شود.

شهسواری در گیم‌های پنجم و ششم با نتایج ۱۱-۸ و ۱۳-۱۱ به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه ۴بر۲ پیروز شود عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

هدایت شهسواری در این مسابقات بر عهده سیما لیموچی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان بود.

کاروان تنیس روی میز ایران با کسب نشان نقره تیمی مردان، برنز دونفره مزدان، کسب برنز تیمی بانوان، کسب مدال طلای دوبل و مدال طلای انفرادی توسط ندا شهسواری به کار خود پایان داد.