پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی از صبح شنبه تا بعد از ظهر دوشنبه، منطقه تحت تأثیر موج بارشی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، برای این مدت در برخی ساعات وزش باد گاهی شدید، رگبار باران با احتمال رعد و برق و در برخی نقاط مه و کاهش دید خواهیم داشت.

میزان بارش‌ها در نیمه غربی استان بیشتر از سایرمناطق بوده و امکان آبگرفتگی معابر وجود دارد.

بارش‌ها در روز شنبه تقریبا کل استان را در بر می‌گیرد، اما برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه بیشتر در نیمه غربی استان ادامه دارد.

برای روز دوشنبه در ارتفاعات استان احتمال رگبار برف نیز وجود دارد.