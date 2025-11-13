پخش زنده
فرماندار هلیلان در بازدید از روستاهای پله کبود علیا و سفلی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی این مناطق، خواستار برنامهریزی دستگاههای اجرایی برای توسعه گردشگری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قیصربیگی اظهار کرد: در دیدار چهره به چهره با مردم روستاهای پله کبود علیا و سفلی؛ ضمن بررسی مسائل عمران روستایی، مطالبات و مشکلات آنها از نزدیک رصد شد.
وی افزود: بیشتر مطالبات مردم این مناطق در خصوص بلاتکلیفی پمپاژ آب سد جزمان است که باعث محدودیت در طرحهای دیگر این مناطق شده است.
قیصربیگی اضافه کرد: یکی دیگر از مطالبات مردم راه دسترسی پله کبود به علی باقر است که در صورت احداث، حدود ۵۰ کیلومتر مسیر ایلام به کرمانشاه را کوتاهتر میکند.