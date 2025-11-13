تجلیل از خیرین و خادمین موکب شهدای بناب
مراسم تجلیل از خیرین و خادمین موکب شهدای بناب با حضور معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،با حضور معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی از خیرین و خادمین موکب شهدای شهرستان بناب که در ایام اربعین در کربلای معلی به زائرین خدمت رسانی کرده بودند تجلیل شد همچنین از خیرین بزرگوار که کمک مالی و تجهیزاتی کرده بودند و از رانندگان خودروها تقدیر و قدردانی شد.
حجت الالسلام و المسلمین سید باقر سیدی در مراسم تجلیل از خیرین و خادمین موکب شهدای شهرستان بناب با بیان اینکه راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین راهپیماییهای جهان است که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است اظهار داشت: شکلگیری این راهپیمایی عظیم در جهان از برکات انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: این حرکت عظیم، نه تنها مسلمانان، بلکه حتی غیرمسلمانان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران هر ساله ابعاد جهانی بیشتری پیدا میکند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ابعاد اجتماعی راهپیمایی اربعین گفت: این حرکت یک مسئله فردی نیست، بلکه آثار اجتماعی عمیقی دارد و عظمت مکتب تشیع و مذهب شیعه را به جهان نشان میدهد.
وی تصریح کرد: اگر صدها کتاب و اثر درباره اربعین نوشته شود نمیتواند به اندازه خود این راهپیمایی در معرفی تشیع موثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدی خدمت به زائران امام حسین (ع) را توفیقی بزرگ خواند و گفت: بسیاری از خادمان به صورت ناشناس و با ایثارگری خدمت بزرگی به زائران میکنند که ارزش آن نزد خداوند بسیار والاست؛چنانکه امام صادق (ع) در دعایی خداوند را به حق زائران حسین (ع) سوگند میدهد.
امام جمعه بناب راهپیمایی اربعین را پیامرسان مکتب امام حسین (ع) دانست و گفت: پیام اربعین، پیام امام حسین (ع) و مکتب تشیع است امروز جهان تشنه معارف ناب اسلامی است و تنها راه نجات بشر پیروی از مکتب اهل بیت (ع) است.
وی افزود:موکبهای حسینی و راهپیمایی اربعین به عنوان سنگرهای فرهنگی باید پیام عاشورا را به درستی به جهان منتقل کنند.
امام جمعه بناب با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای راهپیمایی اربعین خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم زمینهساز نهضت جهانی امام زمان (عج) است و باید با هوشیاری پیام عاشورا و ارزشهای انقلاب اسلامی را به جهانیان برسانیم.