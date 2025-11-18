پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: تعداد سوانح فوتی در استان طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد کاهش یافته است.
سرهنگ موسوی گفت: با تلاش و همکاری همه سازمانها و همراهی مردم، تعداد سوانح فوتی در استان طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این موفقیت مرهون همکاری مردم و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است، افزود: خدا را شاکریم که توانستیم تعداد کشتهشدگان در این مدت را به یازده نفر کاهش دهیم که این کاهش چشمگیر نشاندهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و قانونمند پلیس و همراهی شهروندان است.
سرهنگ موسوی در ادامه به اقدامات عملی پلیس برای کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: همکاران ما در پلیس راهنمایی و رانندگی روزانه بیش از هشتاد دستگاه موتورسیکلت متخلف و بیش از پنجاه دستگاه خودرو با دو تخلف همزمان که مستقیم در بروز سوانح رانندگی تأثیرگذار بودهاند را توقیف کردهاند. همچنین روزانه بیش از پنج هزار دستگاه خودرو اعمال قانون شده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف پلیس توقیف خودرو یا اعمال قانون نیست، بیان داشت: ما ترجیح میدهیم مردم قوانین را رعایت کنند و سوانح رانندگی کاهش یابد، اما در مواردی که خودروها باعث بروز تخلفات حادثهساز میشوند، ناچار به برخورد جدی و مؤثر هستیم تا امنیت جادهای و جان مردم حفظ شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان در پایان ضمن قدردانی از حمایت و دعای خیر مردم، از همه شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس، سهم خود را در کاهش تصادفات و حفظ جان هموطنان ایفا کنند.