استاندار آذربایجان شرقی گفت: مجوز واردات نهاده‌های دامی به فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اعطا می‌شود تا بتوانند در زمینه واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های دامی فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بهرام سرمست در بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران تحقق دیپلماسی اقتصادی مرزی را از رئیس جمهور درخواست کرد و گفت: تجار و بازرگانان آذربایجان شرقی با ظرفیت و پتانسیل‌های ویژه می‌توانند با کشور‌های همسایه تجارت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از مبادلات مرزی را به تاجران آذربایجان شرقی واگذار کنید گفت:با تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران درصدد اجرای این پروژه هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش دولت در پشتیبانی از بخش خصوصی افزود:به عنوان نماینده دولت همواره حامی فعالان اقتصادی بوده‌ام.

وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید گفت: در مسیر تحقق شعار حمایت از تولید تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و امکانات استان برای ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی و همدلی استفاده کنیم. برگزاری همایش‌های اقتصادی نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.