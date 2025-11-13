اعطای مجوز واردات نهادههای دامی به فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی گفت: مجوز واردات نهادههای دامی به فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اعطا میشود تا بتوانند در زمینه واردات ماشینآلات و نهادههای دامی فعالیت کنند.
، بهرام سرمست در بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی که در مرکز همایشهای بینالمللی خاوران تحقق دیپلماسی اقتصادی مرزی را از رئیس جمهور درخواست کرد و گفت: تجار و بازرگانان آذربایجان شرقی با ظرفیت و پتانسیلهای ویژه میتوانند با کشورهای همسایه تجارت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از مبادلات مرزی را به تاجران آذربایجان شرقی واگذار کنید گفت:با تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران درصدد اجرای این پروژه هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش دولت در پشتیبانی از بخش خصوصی افزود:به عنوان نماینده دولت همواره حامی فعالان اقتصادی بودهام.
وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید گفت: در مسیر تحقق شعار حمایت از تولید تلاش میکنیم از تمامی ظرفیتهای مدیریتی و امکانات استان برای ایجاد همافزایی، هماهنگی و همدلی استفاده کنیم. برگزاری همایشهای اقتصادی نیز در همین راستا صورت میگیرد.