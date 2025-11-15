پخش زنده
امروز: -
۵۹ هزار نفر از داوطلبان و جوانان در جمعیت هلال احمر استان زنجان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۵۹ هزار نفر از داوطلبان و جوانان در این نهاد انساندوستانه فعالیت میکنند.
هاشمی با اشاره به جایگاه ملی و بینالمللی جمعیت هلال احمر، گفت: این نهاد، بخشی از شبکه جهانی صلیب سرخ است که ۱۹۲ کشور عضو آن هستند و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از جمعیتهای ملی برتر و تأثیرگذار دنیا شناخته میشود و از اعضای کنوانسیون ژنو است.
وی افزود: جمعیت هلال احمر بستری مناسب برای اجرای طرحهای فاخر بینالمللی در حوزه جوانان و دانشجویان دارد و میتوان بسیاری از ایدهها را از طریق کانونهای دانشجویی در سطح جهانی ثبت و پیگیری کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به طرح خانههای هلال، گفت: این طرح از برنامههای شاخص صلیب سرخ جهانی است که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده و در کشور ما بهصورت تشکلهای مردمی اجرا میشود.
هاشمی بیان کرد: در استان زنجان ۲۷ هزار داوطلب در رده سنی بالای ۳۵ سال و ۳۲ هزار عضو جوان در رده سنی چهار تا ۳۵ سال در بخشهای مختلف جمعیت هلال احمر فعالیت دارند. همچنین حدود ۲ هزار نفر در قالب گروههای رنجر، تیمهای واکنش سریع و امداد و نجات در حوزههای مختلف پاسخگویی به مخاطرات فعالیت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه حوزه امداد و نجات از بخشهای تخصصی جمعیت هلال احمر است، گفت: شکلگیری این تخصص از دل همین کانونهای داوطلبی و جوانان صورت میگیرد که آموزشدیده و آماده خدمترسانی هستند.
هاشمی با اشاره به توسعه زیرساختهای امدادی استان، اظهار کرد: طی دو سال اخیر ۷ پایگاه جدید امداد و نجات جادهای به مجموعه استان افزوده شده است، این در حالی است که از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۱ تنها ۹ پایگاه فعال وجود داشت. در این مدت همچنین ۲۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به ناوگان جمعیت افزوده شده و ۱۳۰ نیروی جوان جدید نیز جذب شدهاند. علاوه بر این، در حوزههای داروخانه، درمانگاه، توانبخشی و ساختار شهرستانها نیز توسعه چشمگیری صورت گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از افتتاح قریبالوقوع مرکز دیالیز این جمعیت در استان خبر داد و افزود: با جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت مردمی، خدمات متنوعی در حوزه سلامت و امداد ارائه خواهد شد.