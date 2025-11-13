به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، داود نامدار در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان اهر اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی با عملکرد مطلوب در اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفته است و شهرستان اهر نیز به مراحل پایانی رفع تداخلات رسیده است.

وی افزود: با اجرای قانون الزام ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول که از دو ماه آینده الزامات اجرایی آن انجام می‌شود بسیاری از مشکلات دیرینه در حوزه اراضی کشاورزی برطرف خواهد شد.

نامدار تصریح کرد: هم‌افزایی این قانون با طرح رفع تداخلات به‌طور موثری به اختلافات بین کشاورزان و منابع طبیعی پایان خواهد داد و آرامش و اطمینان حقوقی بیشتری را برای بهره‌برداران بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت.