به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف، متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

سلام‌علیکم

ارتحال بانوی مومنه، فقیده سعیده، خواهر ارجمندتان موجب تأثر گردید.

از خداوند سبحان برای آن مرحومه که در ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دارفانی را وداع گفتند، غفران الهی و همنشینی با بانوی دو سرا حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی