به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تجلیل از شهید حسن طهرانی مقدم به عنوان نماد تحول در عرصه موشکی گفت: قدرت بازدارندگی کنونی کشور برآمده از ایثار هزاران شهید گمنام و رزمنده بسیجی دوران دفاع مقدس است که به صهیونیست‌ها برای نخستین بار طعم واقعی جنگ و شکست را چشاندند.

محمدباقر قالیباف امشب در چهاردهمین یادواره سالگرد شهید حسن طهرانی مقدم در مشهد افزود: اگر امروز از این شهید گرانقدر به عنوان نماد تحول و قدرت‌ مان در عرصه موشکی یاد می‌ کنیم، نباید هزاران شهید گمنام دیگر را نیز که در این حرکت عظیم نقش داشتند، فراموش کنیم.

وی ادامه داد: رزمندگان بسیجی مظلوم که در دوران جنگ بدون آتش مؤثر و توپخانه مناسب در مقابل دشمن جنگیدند، اساس قدرت امروزی را بنا نهادند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی در منطقه، اظهار کرد: این رژیم جنایتکار که به عنوان یک غده سرطانی در منطقه شناخته می‌شود و قریب هشتاد سال از استقرار آن با مصوبه‌ای ظالمانه می‌گذرد، هیچ‌ گاه در این مدت طعم آتش و قدرت را همانند این جنگ دوازده روزه اخیر نچشیده بود.

قالیباف خاطرنشان کرد: فشاری که در چهار، پنج روز آخر بر دشمن برای قطع آتش وارد آمد، برکت و نتیجه مستقیم همان مظلومیت رزمندگان و تحولاتی است که توسط امثال شهیدان طهرانی مقدم، حاجی‌زاده، باقری، سلیمانی، شوشتری و دیگر شهدای گرانقدر ایجاد شد.

وی تأکید کرد: این اقتدار که امروز ملت ایران به آن افتخار می‌کند، میراثی است از ایثار همه این عزیزان که باید همواره پاس داشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید زندگی و امنیت خود را مدیون شهدا بدانیم امروز دشمن در یک جنگ ادراکی و روانشناختی اذهان مردم را مورد هجمه قرار داده تا ناامیدی ایجاد کند، صبر، مقاومت و پایداری در برابر دشمن یک ضد حمله به اوست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان راهکاری اساسی برای حل چالش‌ های کشور تأکید و بیان کرد: یادواره شهدا ذکر و یادآوری برای همه ماست که در پیچ و خم دنیا غفلت نکنیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، خانواده‌های شهدا را شریک در اجر و پاداش شهید خواند و اظهار کرد: اگر شهدا در میدان سخت جنگ بودند، همسران شهدا در میدان زندگی بودند که در آن فرهنگ جهاد و شهادت بود.

قالیباف شهدا را «مهم‌ ترین عنصر تحول‌آفرین» در عرصه‌ های مختلف از جمله قدرت موشکی و استقلال علمی کشور دانست و خاطرنشان کرد: «تحولات بزرگ، ریشه در اخلاص و شجاعت فکری شهدا داشت. آنان با اراده‌ ای محکم به راه‌ های بسته اعتنا نمی‌ کردند و با خلاقیت و تدبیر، مسیرهای جدید می‌ گشودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شهدا در کنار شجاعت فکری از شجاعت اخلاقی نیز برخوردار بودند. آنان در برابر عملکرد خود همواره پاسخگو بودند، مسئولیت کارهای دیگران را نیز بر عهده می‌ گرفتند و هرگز دلسرد یا مأیوس نمی‌ شدند.

وی با ترسیم مکتب امام (ره) بر پایه سه اصل «عقلانیت، عدالت و معنویت»، عملکرد شهدا را تجلی‌ بخش این مکتب خواند و گفت: «شهدا در کار خود اهل محاسبه و منطق بودند، بر عدالت در نیت و عمل پای می‌ فشردند و معنویت در تمام وجودشان متبلور بود.

قالیباف با اشاره به دستاوردهای بزرگ شهدا در حوزه‌ های دفاعی و علمی، تاکید کرد: مهم‌ تر از ساخت موشک یا سانتریفیوژ، ساختن اعتماد ملی و استقلال علمی بود. شهدا به ملت ایران اثبات کردند که می‌ توان در پیچیده‌ ترین عرصه‌ ها به خودکفایی رسید.

رئیس مجلس فاصله گرفتن از فرهنگ جهاد و شهادت را مهم‌ ترین دلیل ناکامی‌ ها در مواجهه با چالش‌ هایی چون آسیب‌ های اجتماعی، فساد و ناعدالتی برشمرد و اظهار کرد: فرهنگ جهاد و شهادت مختص میدان نظامی نیست، بلکه برای اقتصاد، سیاست، کار فرهنگی و اجتماعی نیز باید از این فرهنگ بهره گرفت. راه حل اصلی برای حرکت به سمت «ایران قوی» به میدان آوردن مردم در تمام عرصه‌ ها و عمل کردن بر مبنای این فرهنگ اصیل است.

بحسن طهرانی مقدم متولد ششم آبان ۱۳۳۸ تهران بود.

وی در اولین روزهای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد درآمد و در دوران جنگ ایران و عراق نخستین فرمانده توپخانه و بنیانگذار واحد توپخانه در سپاه بود و یکی از پایه‌گذاران برنامه موشکی که به پدر موشکی ایران معروف است.

وی در ۲۱ آبان‌ سال ۱۳۹۰ بر اثر انفجار در پادگان مدرس شهرستان ملارد به همراه تعدادی از یاران و همرزمانش به شهادت رسید.