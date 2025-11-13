مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره تئاتر استان: دنیا نیازمند هنر و ادبیات ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره تئاتر استان گفت: دنیا نیازمند هنر و ادبیات ایران اسلامی است.

مردانی در اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی افزود: خراسان شمالی به لحاظ تنوع قومیت ها دارای گنجینه فرهنگی بسیار غنی است. درون این رنگین کمانِ گنجینه فرهنگی، گوهر ارزشمند هنر های نمایشی نهادینه شده است.

وی ادامه داد: هنر نمایشی در این استان به لحاظ تنوع قومیت زبان زد خاص و عام است. شهرستان ها ظرفیت بالایی در حوزه تئاتر وجوددارد که باید طبق راهبرد ها تقویت اصالت فرهنگی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی هم گفت: تئاتر استان در همه عرصه ها خوش درخشیده و برگزاری این جشنواره ها می تواند به پویایی هنرمندان کمک بسیاری داشته باشد.

آريان افزود: وجود داوران این دوره از جشنواره به هنرمندان تجربیات فراوانی آموخت تا در این عرصه قوی تر عمل کنند.