پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد از برپایی محفل قرآنی دانشگاهیان در این دانشگاه به مناسبت هفته قرآن و عترت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اصغر طهماسبی بلداجی با گرامیداشت هفته قرآن و عترت دانشگاهها که هر ساله از ۱۸ تا ۲۴ آبانماه برگزار میشود، گفت: این برنامه قرآنی با محوریت قرائت و تدبر در قرآن کریم و با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاههای سراسر استان در سالن شهید آوینی دانشکده کشاورزی این دانشگاه برگزار میشود.
دبیر و هماهنگکننده برنامههای هفته قرآن و عترت دانشگاه شهرکرد افزود: اجرای گروه تواشیح معراج اصفهان، تلاوت قرآن توسط علیرضا نصوحی از قاریان ممتاز کشوری، مبحث تدبر به بیان نماینده ولی فقیه در استان از مهمترین بخشهای این محفل معنوی است.
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد گفت: خطابهخوانی قرآنی و تلاوت قرآن توسط خطابهخوان و قاری نوجوان و نیز سخنرانی عیسی خورشیدی، حافظ بینالمللی قرآن کریم از استان چهارمحال و بختیاری از دیگر بخشهای محفل قرآنی دانشگاهیان است.