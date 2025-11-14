پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: سهم این استان از طرح کاشت مردمی نهال ۱۰ میلیون نهال بوده و تاکنون بیش از ۷ میلیون آن تولید شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اصغر احمدی گفت: طرح ملی احیای منابع طبیعی با محوریت تولید نهال و بذرکاری مراتع، گامی مؤثر در کاهش اثرات تغییر اقلیم و حفظ اکوسیستمهای طبیعی کشور است.
وی افزود: در این طرح، مناطق تخریبشده جنگلی و مرتعی با استفاده از بذرهای مرتعی و گونههای جنگلی احیا میشوند تا با حفظ رطوبت خاک و افزایش دبی آب، از فرسایش و نابودی منابع آبی جلوگیری شود.
مدیر کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای پروژههای آبخیزداری نیز نقش مهمی در کنترل روانآبهای فصلی، تغذیه سفرههای زیرزمینی و توسعه پایدار عرصههای طبیعی دارد؛ این اقدامات، نهتنها به حفظ منابع آبی کمک میکنند، بلکه با افزایش پوشش گیاهی، زمینهای برای تقویت تنوع زیستی و پایداری محیطزیست فراهم میسازند.