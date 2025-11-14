شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۶۲۵۶۲۵
تاریخ انتشار:
۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۶
کهگیلویه و بویراحمد
»
ورزشی
دهدشت؛
همایش پیاده روی به بهانه هفته دیابت
به مناسبت هفته دیابت همایش پیاده روی ویژه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
نظر شما