پیشرفت قابل قبول مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی آب شرب یاسوج

پیشرفت قابل قبول مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی آب شرب یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه بازدید از مخزن در دست ساخت ذخیره آب یاسوج گفت: احداث مخازن جدید آب در استان گامی مؤثر برای رفع تنش‌های آبی و افزایش رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت،

عیسی شهامت با بیان اینکه تلاش شبانه‌روزی شرکت آبفا در شرایط کم‌بارشی برای ارتقای امنیت آب پایدار ادامه دارد افزود: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی آب شرب شهر یاسوج، پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و برای احداث این مخزن در محدوده جنگلی یاسوج، اقدامات جدی و مؤثری صورت گرفت تا چالش‌های تأمین آب این شهر برطرف شود.

شهامت با اشاره به کمبود مخازن ذخیره آب متناسب با رشد جمعیت یاسوج و برخی نقاط استان در سال‌های گذشته، اضافه کرد: این کمبود موجب قطعی‌های مکرر آب و بروز تنش‌های آبی به ویژه در فصل گرم شده است.

وی با بیان اینکه این طرح مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی با حمایت ویژه مسئولان ارشد استان و پیگیری مستمر شرکت آب و فاضلاب کشور شتاب گرفت اضافه کرد: کلنگ این مخزن در دهه فجر ۱۴۰۳، بر زمین زده شد و پس از طی مراحل اخذ مجوز‌های لازم و اتمام عملیات خاکبرداری و ساخت دیوار حائل به ارتفاع ۸ متر برای فزایش ایمنی، امروز به بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

شهامت با اشاره به نیاز شهر یاسوج به ۳۵ هزار مترمکعب مخزن دیگر برای دستیابی به استاندارد‌های مطلوب تأمین آب، ادامه داد: با اجرای طرههای دیگر از جمله احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی در مهریان و مخزن دو هزار مترمکعبی اطراف شهر، گام موثری در رفع مشکلات آب و افزایش رضایتمندی شهروندان برداشته خواهد شد.

وی از تلاش شبانه روزی مجموعه شرکت آب و فاضلاب، تقدیر کرد و گفت: با وجود کاهش ۵۶ درصدی بارندگی در استان و تنش‌های آبی سال گذشته، پیگیری مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان موجب شد تا خدمات مطلوبی در فصل گرم به مردم ارائه شود.

رضا رضایی مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد از همکاری بی دریغ مسئولان و حمایت‌های ویژه استاندار و معاونت عمرانی استانداری در اجرای این طرح تقدیر کرد و گفت: تلاش می شود مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوجدپیش از موعد مقرر، تکمیل و به بهره برداری برسد که با تحقق این امر شاهد ارتقای امنیت آبی و رضایتمندی مردم یاسوج خواهیم بود.