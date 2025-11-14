به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر این جشنواره در این مراسم گفت: شهر و سینما، دو بهانه‌ای بودند که پس از جنگ ۱۲ روزه، حس همدلی را در ما تقویت کرد.

مریم پیرکاری در ادامه از برنامه‌ریزی برای دوره آینده این جشنواره خبر داد و افزود: مؤسسه تصویر شهر برای دوره بعدی جشنواره، تولیدات ویژه‌ای در قالب گروه تهران سی نما خواهد داشت.

بزرگداشت جمشید هاشم‌پور؛ بازیگر قدیمی شهر

در ادامه، از ۶ دهه هنر و نقش آفرینی استاد جمشید هاشم‌پور پیشکسوت تقدیر به عمل آمد.

محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم در ادامه مراسم گفت: جشنواره فیلم شهر فقط یک رخداد هنری نیست، بلکه آیین دیدن است؛ دیدن انسان‌ها، دیدن مسئله‌ها، دیدن زیبایی‌ها و احیاناً دیدن رنج‌ها. اگر شهر را تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و خیابان‌ها ببینیم، بخشی از حقیقت را گم کرده‌ایم. شهر، قصه انسان‌هاست و سینما، زبان روایت این قصه‌ها؛ از شادی‌های کوچک تا درد‌های پنهان، از امید نسل جوان تا تجربه سالخوردگان.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار کرد: در روز‌هایی که رژیم سفاک صهیونیستی با جنگ دوازده‌روزه علیه ملت ایران خیال خام در سر داشت، این شهر آرام و استوار ماند؛ مردمانش دیوار ایمان شدند و تهرانِ صبور بار دیگر نشان داد که پایتخت جهان اسلام است، نه به اعتبار عنوان، بلکه به شأن رفتار مردمانش.

اعلمی با بیان اینکه روایت رشادت‌های مردم در این دوره دفاع مقدس یک اولویت اصلی است، اظهار داشت: ما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری، با باور به اینکه شهر بدون روایت روح ندارد، گامی تازه برداشته‌ایم. با هم‌افزایی میان همه مجموعه‌ها، از جمله فرهنگ‌سرا‌های مناطق مختلف و مؤسسه تصویر شهر، طرحی جدید را آغاز کرده‌ایم تا استعداد‌های تازه و جوان در حوزه سینما شناسایی و حمایت شوند.

اعلمی تاکید کرد: بر این باوریم که جشنواره فیلم شهر می‌تواند درگاه ورود نسلی تازه از فیلم‌سازان شهری باشد؛ نسلی که با نگاه بومی و خلاق، تصویر واقعی ایران معاصر را بازآفرینی خواهد کرد، و به‌زودی شاهد ثمرات آن خواهیم بود.

وی تاکید کرد: ایران سرزمین روایت است؛ شهر ما آکنده از قهرمان‌های بی‌نام است، کسانی که بی‌ادعا روز‌های آینده را بهتر می‌سازند، بی‌آنکه نامشان در تیتراژ فیلمی نقش ببندد. اما شما فیلم‌سازان با هنر خود، این انسان‌ها را از غبار فراموشی نجات می‌دهید.

اهدای جوایز بخش فیلمنامه

در بخش طرح فیلمنامه بلند فیلم «شش دانگ» از صابر الله‌دادیان و فیلم «شب سوئیت» از علی جبارزاده به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

برندگان بخش مستند کوتاه، بلند و نیمه بلند

بهترین فیلم «هزار و یک شب بلدیه» بود و جایزه ویژه هیات داوران به «آن شب» رسید.

جایزه نگاه ویژه به روایت آسیب‌های اجتماعی: مستند «خونه مامان شکوه»، جایزه ویژه ایمان، اخلاق و شهروندی برای «یک وجب خاک» به نیما مهدیان، جایزه بهترین پژوهش به «عراق چگونه اراک شد» تعلق گرفت.

اهدای جوایز بخش سینمای کوتاه

در بخش بهترین کوتاه داستانی جایزه بهترین فیلم به «تنها کنار هم» و نشان ویژه جشنواره به «مدیر مدرسه» اهدا شد و فیلم «آپاترید» جایزه ویژه هیات داوران را کسب کرد.

سپس برندگان بخش ترافیک اعلام شدند. در این بخش بهترین فیلم «شکارچی» بود، همچنین جایزه ویژه هیات داوران به «کندو» اهدا شد.

اهدای جوایز بخش سریال

جایزه بخش فیلمنامه سریال سکو‌های خصوصی به آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای فیلم «در انتهای شب» اهدا شد.

جایزه بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی به محسن تنابنده و آرش عباسی برای نگارش فیلمنامه سریال «پایتخت» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر زن سریال‌های سکو‌های خصوصی به هدی زین‌العابدین برای سریال «در انتهای شب» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگران مرد تلویزیونی به سعید آقاخانی برای سریال «نون خ» و محسن تنابنده برای سریال «پایتخت رسید.

همچنین جایزه این بخش به پژمان بازغی برای سریال «یزدان» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر مرد سریال‌های سکو‌های خصوصی به علیرضا کمالی و شهاب حسینی برای سریال «پوست شیر» رسید.

جایزه بهترین بازیگر زن سریال‌های تلویزیونی به ریما رامین‌فر برای سریال «پایتخت» اهدا شد

جایزه ویژه هیات داوران به سیدمازیار هاشمی برای تهیه‌کنندگی سریال «یاغی» اهدا شد.

جایزه بهترین کارگردان سریال تلویزیونی به جلیل سامان برای سریال «زیرخاکی» اهدا شد.

جایزه بهترین سریال نمایش خانگی به نوید محمودی برای تهیه‌کنندگی سریال «پوست شیر» اهدا شد.

جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی به رضا نصیری‌نیا برای تهیه‌کنندگی سریال «زیرخاکی» تقدیم شد.

جایزه بهترین سریال سکو‌های خصوصی شبکه نمایش خانگی از نگاه مردم به نوید محمودی برای سریال «پوست شیر» رسید.

تجلیل از «هادی حجازی‌فر» در اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر

در این آیین، از هادی حجازی‌فر به پاس ایفای نقش شهردار در فیلم «موقعیت مهدی» تجلیل شد. او در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از برگزارکنندگان گفت: زبان شهرداری شهید مهدی باکری مثال نزدنی بود، شهرداری اهمیت دارد چرا که در خط اول مواجهه با مردم است. به نظرم این روز‌ها آستانه درد مردم کمی پایین آمده و امیدوارم مدیران با صبوری و سعه‌صدر بیشتری با مردم مواجه شوند.

اهدای جوایز ویژه جشنواره

جایزه ایمان، اخلاق شهروندی به مستند «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان اهدا شد.

نیما مهدیان، مستندساز اثر «یک وجب خاک»، پس از دریافت جایزه اخلاق شهروندی در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، در سخنانی گفت: واقعیت این است که سینمای مستند از همان لحظه اول، شانه‌به‌شانه مردم ایستاد. در تمام سختی‌ها، در فضای امنیتی، مستندسازان پای کار بودند، جنگیدند، و روایت کردند. این دوازده روز، مستند نه فقط ثبت‌کننده واقعیت، بلکه همراه و هم‌نفس مردم بود.

جایزه نگاه ویژه به آسیب‌های اجتماعی به فیلم مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شاه‌محمدی و مهدی بخشی‌مقدم رسید.

جایزه بهترین فیلمنامه بخش سینما به آرمان خوانساریان برای فیلم «جنگل پرتقال» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر زن سینما از نگاه هیات داوران هم به صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار» تقدیم شد.

جایزه بهترین کارگردان به رسول صدرعاملی برای کارگردانی فیلم زیبا صدایم کن، اهدا شد.

در ادامه از محمد بحرانی دعوت شد که برای اهدای جایزه ویژه هیات داوران در بخش سینما روی صحنه بیاید. جایزه این بخش به سیدمصطفی احمدی برای تهیه‌کنندگی فیلم «بیبدن» اهدا شد.

نشان ویژه به مستند «داستان آن شهر» ساخته مرحوم حمید سهیلی اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم بخش سینما به رضا میرکریمی برای تهیه‌کنندگی «نگهبان شب» اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی در بخش سینما به فیلم «فسیل» به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان تقدیم شد.