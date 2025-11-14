فرصت ها، چالش‌ها و مشوق‌های سرمایه گذاری خراسان جنوبی در برنامه میزگرد شبکه بین المللی خبر بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این برنامه با اشاره به افزایش۵۶ درصدی پروژه‌های فعال و در حال بهره‌برداری در یک سال اخیر در استان و اهتمام و تلاش تیم مدیریتی و اقتصادی استان برای جذب سرمایه گفت: با این وجود به‌طور طبیعی با توجه به گستره ظرفیت‌ها، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

ذاکریان با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع «بین‌نسلی» افزود: ما در خراسان جنوبی نیازمند صنایع بزرگ و پایدار هستیم تا برای نسل‌های آینده نیز اشتغالزایی شود.

وی گفت: در سال مالی ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ همت منابع دولتی به استان اختصاص یافته که دو برابر اعتبارات استانی است و همچنین بهره‌وری نهادی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران دسترسی مستقیم به استاندار و دستگاه‌های اجرایی دارند.

ذاکریان افزود: اطلس جامع سرمایه‌گذاری استان تدوین شده و ۷۷۷ قطعه زمین و ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و دانش‌بنیان شناسایی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: استان همچنین ظرفیت بیست و پنج درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و هدف‌گذاری شده که به اولین استان بدون خاموشی تبدیل شود.

ذاکریان گفت: در حوزه سرمایه گذاری جدید باید بتوانیم برای سرمایه گذاران کشور افغانستان مشوق‌های منطقه‌ای با توجه به تمایلات آنها داشته باشیم.

سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم گفت: اگر سهم خراسان جنوبی از ارزش افزوده کشور در رتبه سی‌ویکم قرار دارد که یکی از دلایل آن نبود زیرساخت است در حالی که سایر استان‌های برخوردار مشکل زیرساخت ریلی و جاده‌ای و هوایی ندارند.

شریعتی فر افزود: با همین عقب افتادگی تاریخی تسهیلات را با نرخ استان‌های دیگر می‌گیریم و در این استان نه ریل داریم نه سیستم پروازی منظمی وجود دارد و باید اینجا برای سرمایه گذار جذابیت ایجاد شود.

وی گفت: اصلاح نرخ سود بانکی به عنوان دغدغه اصلی سرمایه گذاران و تفاوت آن با سایر استان‌ها و یارانه سود تسهیلات از جمله مشوق‌های صادراتی برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شود.

شریعتی فر گفت: اگر نمایندگان استان‌ها و مردم پشت مطالبات خود باشند، نتیجه حاصل خواهد شد و بخش دولتی نباید منافع خود را در اولویت قرار دهد، بلکه باید با نگاه توسعه‌ای عمل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند هم گفت: ما باید به سمت اقتصاد نو آور و دانش بنیان برویم.

زنگنه با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات افزود: باید در استان‌های کم‌برخوردار مانند خراسان جنوبی، نرخ سود بانکی و تسهیلات ارزان متفاوت با سایر استان‌ها باشد و این امر به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط بسیار حیاتی است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: ما در استان نعمت خدادادی داریم، اما معافیت مالیاتی، گمرکی و حقوق دولتی و زیرساخت نداریم.

پروین افزود: در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی معدن را تکلیف می‌کند در حالی که ۸۰ درصد از اراضی استان بلوکه هستند.

وی گفت: ما درگیر بحران ساختگی داخلی هستیم و درگیر روزمرگی در پیگیری‌ها و مطالبات شده‌ایم و تا مصوبه‌ای اخذ می‌شود با تغییر مسئولان مربوطه دوباره باید پیگیر‌ها از سر گرفته شود که حل این مشکل نیازمند تفویض اختیارات به استاندار است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی افزود: باید تصمیمات جسورانه در استان گرفته شود و تبادلات مرزی دوسویه در حوزه مرزی، آزادسازی مناطق بلوکه در حوزه معدنی و تشکیل اولین منطقه آزاد معدنی در استان از جمله پیشنهادات است.

پروین افزود: استان خراسان جنوبی با پشتکار، هماهنگی بین بخش‌های دولتی و خصوصی و اقدامات جسورانه مدیریتی می‌تواند ظرفیت‌های معدنی، انسانی و گردشگری خود را تبدیل به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کند.