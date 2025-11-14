پخش زنده
رحمانی: برگزاری جشنواره تئاتر استانی، برگ زرینی بر دفتر پربار فرهنگ و هنر استان آست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار برای سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان پیام ارسال کرد.
در پیام استاندار به جشنواره استانی تئاتر آمده است:
تئاتر، آینهی آگاهی و بیداری جامعه است؛ صحنهای که در آن، انسان در برابر خویشتن میایستد و رازهای روح، رنجها، امیدها و آرزوهای خویش را در قالب زبان هنر فریاد میکند.
استان کهگیلویه و بویراحمد، سرزمین سخن و شور و شجاعت، امروز با برگزاری سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانی، برگ دیگری بر دفتر پربار فرهنگ و هنر خود میافزاید.
این رویداد، حاصل همت والای هنرمندان اندیشمند و تلاش ارزشمند در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که با برنامهریزی دقیق و دلسوزی فرهنگی، زمینهساز شکوفایی هنر نمایش در این خطه کهن شدهاند.
تئاتر کهگیلویه و بویراحمد، در مسیر بالندگی و پویایی به جایگاهی ممتاز در میان استانهای کشور یافته است.
هنرمندان جوان و پیشکسوت این دیار با تولید آثار خلاقانه، درخشان و متعهد، پیام فرهنگ اصیل ایرانی و هویت بومی خود را به زبان جهانی تئاتر ترجمه کردهاند.
امید دارم این جشنواره، فرصتی برای تلاقی اندیشهها، تبادل تجربهها و آفرینش نگاهی تازه به انسان و جهان باشد.
بیتردید، استمرار چنین حرکتهایی در سایه همدلی هنرمندان و حمایت نهادهای فرهنگی، گامی بلند برای تعالی فرهنگ عمومی و تحقق آرمانهای دولت وفاق ملی در عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود.
با قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران، داوران، هنرمندان و اصحاب رسانه، بهویژه برگزارکنندگان پرتلاش این جشنواره، برای اهالی تئاتر کهگیلویه و بویراحمد آرزوی توفیق، عزت و افقهای روشن تری در مسیر تعالی هنر تئاتر دارم.
یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۰۱:۰۶