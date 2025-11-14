خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام، با اعلام هشدار درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی تحت عنوان «کار در منزل» اظهار داشت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های فریبنده در سایت‌های آگهی‌محور، شبکه‌های اجتماعی و حتی کانال‌های تلگرامی، کاربران را با جملاتی مانند «استخدام فوری»، «درآمد میلیونی بدون نیاز به سابقه کار» و موارد مشابه به دام می‌اندازند. به گزارش؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام، با اعلام هشدار درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی تحت عنوان «کار در منزل» اظهار داشت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های فریبنده در سایت‌های آگهی‌محور، شبکه‌های اجتماعی و حتی کانال‌های تلگرامی، کاربران را با جملاتی مانند «استخدام فوری»، «درآمد میلیونی بدون نیاز به سابقه کار» و موارد مشابه به دام می‌اندازند.

وی افزود: برخی شهروندان پس از اعتماد به این آگهی‌های جعلی، مدارک هویتی خود را ارسال کرده و حتی برای ملاقات با صاحب آگهی به شهر‌های خارج از استان مراجعه کرده‌اند که این امر زمینه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، اخاذی و کلاهبرداری را فراهم کرده است.

رئیس پلیس فتا ایلام تأکید کرد: شهروندان هرگز نباید پیش از شروع همکاری یا اطمینان از معتبر بودن کارفرما، هیچ‌گونه وجهی واریز کنند. همچنین بررسی صحت اطلاعات کارفرما از جمله شماره ثبت، آدرس، سایت رسمی و نظرات دیگران ضروری است.

سرهنگ یعقوبی توصیه کرد از بستر‌های معتبر و قانونی کاریابی استفاده شود و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، شهروندان موضوع را سریعاً از طریق فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.