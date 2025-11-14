شیوه جدید کلاهبرداری با آگهیهای جعلی «کار در منزل»
رئیس پلیس فتا استان ایلام نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از آگهیهای جعلی استخدامی در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام، با اعلام هشدار درباره افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی تحت عنوان «کار در منزل» اظهار داشت: مجرمان سایبری با درج آگهیهای فریبنده در سایتهای آگهیمحور، شبکههای اجتماعی و حتی کانالهای تلگرامی، کاربران را با جملاتی مانند «استخدام فوری»، «درآمد میلیونی بدون نیاز به سابقه کار» و موارد مشابه به دام میاندازند.
وی افزود: برخی شهروندان پس از اعتماد به این آگهیهای جعلی، مدارک هویتی خود را ارسال کرده و حتی برای ملاقات با صاحب آگهی به شهرهای خارج از استان مراجعه کردهاند که این امر زمینه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، اخاذی و کلاهبرداری را فراهم کرده است.
رئیس پلیس فتا ایلام تأکید کرد: شهروندان هرگز نباید پیش از شروع همکاری یا اطمینان از معتبر بودن کارفرما، هیچگونه وجهی واریز کنند. همچنین بررسی صحت اطلاعات کارفرما از جمله شماره ثبت، آدرس، سایت رسمی و نظرات دیگران ضروری است.
سرهنگ یعقوبی توصیه کرد از بسترهای معتبر و قانونی کاریابی استفاده شود و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، شهروندان موضوع را سریعاً از طریق فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.