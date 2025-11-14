پیوستن سازمان منطقه آزاد ارس به عضویت سازمان جهانی گردشگری
در یک تصمیم تاریخی در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در ریاض سازمان منطقه آزاد ارس به عنوان عضو وابسته این نهاد معتبر بینالمللی پذیرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی مقدمزاده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: در یک رویداد مهم بینالمللی و در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری و در ۱۲۴ جلسه شورای اجرایی این نهاد که در شهر ریاض پایتخت عربستان برگزار شد سازمان منطقه آزاد ارس به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) درآمد.
مقدمزاده الحاق سازمان منطقه آزاد ارس را نقطه عطفی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران در عرصه جهانی خواند و اظهار داشت:با تصویب این عضویت، سازمان منطقه آزاد ارس به عنوان یک سازمان مدیریت مقصد در قالب یک عضو وابسته به جمع معتبرترین نهادهای فعال در صنعت گردشگری جهان پیوست و همکاری رسمی خود را با (UN Tourism) به عنوان عالیترین نهاد بینالمللی این صنعت آغاز کرد.
وی در تشریح پیامدهای مثبت این عضویت خاطرنشان کرد: سازمان جهانی گردشگری نقشی محوری در ارتقای استانداردها و امکانات گردشگری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا میکند. این پیوستن، دریچهای به سوی آخرین دستاوردهای علمی، نوآوریها و بهترین تجربیات بخشهای دولتی و خصوصی در سراسر جهان در حوزههای کلیدی مانند برنامهریزی راهبردی، بازاریابی بینالمللی، آموزش نیروی انسانی و تبلیغات میگشاید.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس به مزایای گسترده این همکاری اشاره و فهرستی از فرصتهای پیشرو را برشمرد: اکنون میتوانیم از کلیه کمکهای فنی و مشورتی این سازمان بهرهمند شویم، در پلتفرمهای بینالمللی حاضر شده و با بازیگران اصلی صنعت گردشگری جهان تعامل مستقیم برقرار کنیم و به کتابخانه الکترونیکی غنی آن دسترسی داشته باشیم. همچنین برگزاری رویدادهای مشترک جهانی، ارتقای بازدیدپذیری برای آژانسهای مسافرتی معتبر، تسهیل حضور گردشگران خارجی در منطقه، دسترسی به جدیدترین آمار و گزارشهای گردشگری جهان و عضویت در شبکهها و کارگروههای تخصصی (UN Tourism) از دیگر امتیازات این عضویت است.
مقدم زاده افزود: این موقعیت امکان حضور فعال در همایشهای جهانی و همکاری و تبادل تجربه با دیگر اعضای وابسته، شامل بیش از ۵۰۰ نهاد برتر از بخش خصوصی، موسسات آموزشی و مقامات محلی را نیز برای ما فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه این سازمان متشکل از ۱۶۰ کشور عضو، ۶ عضو وابسته و بیش از ۵۰۰ عضو وابسته از نهادهای دانشگاهی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، حضور ارس در این جمع برگزیده را موجب مباهات و افتخار دانست.
شایان ذکر است که سازمان منطقه آزاد ارس پیش از این در سال ۱۳۹۸ موفق به کسب این عضویت شده بود، اما این عضویت سالها متوقف شده بود که اخیرا با تلاشهای صورت گرفته عضویت ارس در این سازمان به صورت رسمی و قطعی پذیرفته شد.