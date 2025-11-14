به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:همایش آموزش زنبورداران با شرکت ۱۵۰ زنبوردار، کارشناس و استاد دانشگاه از ۵ استان شمال غرب کشور برگزار شد.

خرسندی افزود: در دو روز برگزاری این دوره شرکت کنندگان با بیماری‌ها، تغذیه و مدیریت زنبورستان به صورت علمی آشنا شدند.

وی اضافه کرد: برگزاری این دوره‌ها به همت شرکت تعاونی زنبورداران مراغه زمینه تولید عسل ارزان، با کیفیت و اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

ناصر امیر ابراهیمی مسئول طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: زنبورداران در این همایش با جدید‌ترین روش‌ها و فناوری‌های پرورش زنبور عسل آشنا شدند.

ابراهیمی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های این چنین با تغذیه درست، مقابله با بیماری‌ها و کیفیت تولید رابطه مستقیم دارد.

وی گفت: بیش از ۸ هزار زنبوردار در آذربایجان شرقی با داشتن ۱۱ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن سالانه ۱۶ هزار تن عسل تولید می‌کنند.

مسئول طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان در تعداد کندو رتبه نخست و تولید عسل رتبه دوم کشور را دارد.

گفتنی است در پایان این دوره برای شرکت کنندگان گواهی آموزش اعطا شد.