همایش آموزش زنبورداران شمال غرب کشور در مراغه
همایش دو روزه آموزش زنبورداران شمال غرب کشور در دانشگاه مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:همایش آموزش زنبورداران با شرکت ۱۵۰ زنبوردار، کارشناس و استاد دانشگاه از ۵ استان شمال غرب کشور برگزار شد.
خرسندی افزود: در دو روز برگزاری این دوره شرکت کنندگان با بیماریها، تغذیه و مدیریت زنبورستان به صورت علمی آشنا شدند.
وی اضافه کرد: برگزاری این دورهها به همت شرکت تعاونی زنبورداران مراغه زمینه تولید عسل ارزان، با کیفیت و اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
ناصر امیر ابراهیمی مسئول طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: زنبورداران در این همایش با جدیدترین روشها و فناوریهای پرورش زنبور عسل آشنا شدند.
ابراهیمی اضافه کرد: برگزاری دورههای این چنین با تغذیه درست، مقابله با بیماریها و کیفیت تولید رابطه مستقیم دارد.
وی گفت: بیش از ۸ هزار زنبوردار در آذربایجان شرقی با داشتن ۱۱ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن سالانه ۱۶ هزار تن عسل تولید میکنند.
مسئول طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان در تعداد کندو رتبه نخست و تولید عسل رتبه دوم کشور را دارد.
گفتنی است در پایان این دوره برای شرکت کنندگان گواهی آموزش اعطا شد.