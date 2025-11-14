تداوم برخورد با ساختوساز غیرمجاز در تبریز
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از ادامه برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب انصاری با اعلام اینکه در ۱۰ روز اخیر با اجرای احکام قضایی و همکاری نیروی انتظامی بیش از ۱۸ مورد ساختوساز غیرمجاز در سطح شهر تبریز قلع و قمع شده است گفت: معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز با جدیت و بدون وقفه با بازدیدهای مکرر علاوه بر پیشگیری، اقدامات قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز را در محلات و خیابانهای ثقهالاسلام، عباسی، یوسفآباد، توکلی، آخماقیه، میدان کاه، کوثر شرقی، سرباز شهید، گرو، مارالان، میدان انقلاب و توانیر انجام داده است.
وی افزود: در این مدت، عملیات قلع و قمع چندین واحد مسکونی، سوله، دیوارکشی و طبقات اضافه بر پروانه صادره در محدوده و حریم شهری اجرا شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
انصاری با استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاکید کرد: هرگونه ساختوساز بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه صادره تخلف محسوب میشود و شهرداری موظف است از ادامه آن جلوگیری کرده و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: ساختمانهای غیرمجاز به دلیل نداشتن استانداردهای فنی و ایمنی لازم در مواقع بحران، امنیت جانی و مالی شهروندان را به خطر میاندازند و شهرداری تبریز هیچگاه در برابر این قانونشکنیها کوتاه نخواهد آمد.
انصاری در پایان از شهروندان خواست: پیش از هرگونه خرید، فروش یا آغاز ساختوساز از شهرداری منطقه مربوطه استعلام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.