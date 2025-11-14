به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که ...

فیلم تلویزیونی «زعفرانی» به کارگردانی «رضا غفاری تبار»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم درباره مردی میانسال به نام بهرام است که بعد از فوت پدرش، یک مغازه زعفران فروشی به او ارث رسیده است. بهرام هم برخلاف پدرش نتوانسته مسیر درست کاسبی را طی کند. او فکر می‌کند که بد شانسی علت اصلی این همه گرفتاری و بدهی وی می‌باشد، اما بعد رو‌به‌رو شدن با مشکلات زیاد در زندگی و به توصیه یک از کسبه قدیمی محل به کار‌ها و اعمال گذشته خود فکر می‌کند و متوجه می‌شود که بی درایتی و زودباوری عامل شکست او در این مدت شده است. او به ناچار به عنوان راننده ماشین حمل زباله مشغول کار می‌شود و در همین زمان یک کیسه پول و مقداری طلا در زباله‌ها می‌یابد. در ابتدا فکر می‌کند که خدا این پول‌ها را برای جبران بدشانسی او فرستاده است، اما کم کم متوجه می‌شود که این پول‌ها از خیریه‌ای دزده شده است. او دچار تردید در نگهداری پول‌ها می‌شود تا ...

علی اوسیوند، مرتضی رحیمی، فریده دریامج، حسین توشه، زهره مرادی، کامران دهقان و محمد حسن معینی در فیلم تلویزیونی «زعفرانی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سرآشپز» به کارگردانی «مانون برایاند»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جولی لو برِتون، ادوارد بائر و لیلا نِوِرت خواهیم دید: سونیا یک مامور مرزی سختگیر است که به همراه دختر ۷ ساله اش لیلی در شهری کوچک و مرزی زندگی می‌کند. سختگیری‌های سونیا باعث شده است که هم خودش و هم لیلی مورد نفرت تمام مردم شهر باشند. به همین دلیل لیلی تصمیم می‌گیرد در مسابقه سرآشپزان کوچک شرکت کند. ویکتور سرآشپزی است که سال‌ها به امید کسب جایزه خانواده اش را فراموش کرده و حالا در میانسالی سعی دارد خود را به دخترش نزدیک کند و سونیا با سختگیری باعث بر هم خوردن برنامه او می‌شود، اما وقتی که در میابد او یک آشپز حرفه‌ای است، تصمیم می‌گیرد از او کمک بخواهد. ویکتور که سودای پیروزی دارد، قبول می‌کند به لیلی کمک کند. آنها موانع زیادی را پشت سر می‌گذارند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «پرونده گزارش‌های مردمی» به کارگردانی «سینده هارمون و جسیکا هارمون»، ساعت ۲۳:۱۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هولاند رودِن و کریس مک نالی؛ درباره روزنامه نگاری به نام مدی است که در روزنامه محلی شهر کار می‌کند و سرنخ‌های مربوط به اتفاق‌های گوناگون را پیگیری و به پلیس اطلاع می‌دهد. کارآگاه بیکس که به تازگی سرپرستی بخش جنایی منصوب شده است از تلفن‌ها و پیگیری‌های مدی کلافه شده است. او در تلاش است از دست تماس‌های مدی به نوعی راحت شود، اما رئیس پلیس به او توصیه می‌کند تا از مدی به عنوان یک همیار پلیس کمک بگیرد. در سرقت جواهر فروشی‌ها که اخیراً در شهر رو به افزایش است مدی سرنخ‌هایی پیدا می‌کند و متوجه می‌شود در سرقت‌ها از یک راه مخفی استفاده شده است. او به کارآگاه بیکس کمک می‌کند تا ارتباط منطقی بین سرنخ‌های مختلف ایجاد کند و به سراغ مظنونین برود. مدی به طور اتفاقی متوجه سرقت قریب الوقوعی در یک جواهرفروشی آشنا می‌شود و زمانی که بیکس به تلفن هایش پاسخ نمی‌دهد خود وارد عمل می‌شود و ...

فیلم سینمایی «مرد تایچی» به کارگردانی «کیانو ریوس»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی تاگر هوچن و کیانو ریوس خواهید دید: تایگر مرد جوانی است که در رشته رزمی تایچی فعالیت می‌کند. او در مسابقه‌ای در داخل چین شرکت می‌کند و با استفاده از مهارت خود در تایچی حریف خود را شکست می‌دهد. صاحب یک شرکت چند ملیتی (دوناکا) که بسیار متمول است و مسابقاتی را در این زمینه ترتیب می‌دهد متوجه توانایی تایگر می‌شود. او تایگر را برای انجام مسابقه دعوت می‌کند. تایگر ابتدا نمی‌پذیرد ولی به‌علت نیاز مالی شدید تن به پیشنهاد او می‌دهد.

فیلم سینمایی جدید «کره» به کارگردانی «سامجد»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رانجیث ساجیف، سانی وین، دیلیش پوتان، آلنسیر لی لوپز و صدیق خواهید دید: رییس یک شرکت سرمایه گذاری و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف از جمله دارو و درمان در دستشویی محل کارش به طرز مشکوکی می‌میرد. تمام شواهد نشان از آن دارد که او به دلیل مشکل تنفسی و بیماری آسم دچار سرگیجه شده و به زمین افتاده و به دلیل اصابت سر به کف دستشویی فوت کرده است. اما بازپرس ساندیپ کریشنا که به وقوع یک قتل مشکوک است، او بر اثر یک حادثه متوجه می‌شود همه کارکنان شرکت به یک پزشک خاص مراجعه کرده‌اند و همین سرنخ باعث می‌شود دو پرونده جنایی جلویش باز شود. رییس شرکت به کمک برادرش در آمریکا و شریک دیگرشان بر روی یک ویروس خطرناک و واکسن آن تحقیق می‌کنند. آنها قصد دارند با انتشار ویروس در جامعه و بعد با فروش واکسن به ثروت عظیم دست پیدا کنند. آنها به دلیل غیر قانونی بودن تحقیقات، عوارض ویروس را بر روی کارکنان شرکت آزمایش کرده‌اند. بدون این که کسی اطلاع داشته باشد آنها از طریق ساعت انگشت زنی شرکت ویروس را وارد بدن آنها کرده‌اند و به اشکال مختلف عوارض و درمان ویروس را بر روی کارکنان امتحان کرده‌اند. حالا کارکنان شرکت هر کدام بیماری خاص و لاعلاجی گرفته‌اند که تا آخر عمر با آن درگیر خواهند بود، از جمله ریزش مو، فراموشی شدید، نازایی و ... حتی منشی شرکت به خاطر عوارض همین آزمایشات مخفی و جنایتکارانه، نوزادش را از دست داده است. کارکنان شرکت تصمیم می‌گیرند موضوع را برملا کنند، اما ...

فیلم سینمایی «آخرین امپراطور» به کارگردانی «برناردو برتولوچی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جان لون، جان چن و پیتر اوتول آمده است: در سال ۱۹۲۴ آخرین امپراطور سرزمین بزرگ چین کودکی به نام پویی است که با تغییرات سیاسی چین از پادشاهی به جمهوری، توسط ارتش سرخ دستگیر شده و به شهری کوچک و مجللی به نام شهر ممنوعه فرستاده می‌شود. در این شهر همه چی برای او مهیاست. او در شرایطی رویایی و در کمال خوشگذرانی و آسایش زندگی می‌کند پس از مدتی متوجه می‌شود تنها در این شهر امپراطور است و دیگر قدرتی ندارد. او از شهر ممنوعه به شهری مهجور تبعید می‌شود. اما ...

پویانمایی سینمایی «فرار مرغی ۲» به کارگردانی «سم فل»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: زندگی پر از آرامشی که مرغ و خروس‌ها در جزیره امنشان فراهم کرده‌اند با پیدا شدن سرو کله آدم‌ها دوباره به خطر می‌افتد. این بار جینجر، که رییس مرغ‌ها است برای حفاظت از دخترش تصمیم می‌گیرد که مبارزه نکنند و پنهان شوند. اما دخترش مولی که بسیار بی تجربه، جسور و نترس است می‌خواهد برای دیدن دنیای بزرگ‌تر از جزیره خارج شود. او بدون اطلاع، می‌رود و در راه با مرغی شبیه خودش که رویای زیبایی در سر دارد آشنا می‌شود. آن دو اتوبوسی از مرغ‌ها را می‌بینند و با تصورات واهی سوار اتوبوس می‌شوند. در کارخانه با بستن گردنبند‌های دیجیتالی به مرغ ها، آنها را در یک شهر بازی زیبا رها می‌کنند. مولی و فریزل، متوجه می‌شود که گردنبندها، کنترل مرغ‌ها را به دست دارند و اینجا یک کارخانه ناگت سازی است و ...

فیلم سینمایی جدید «سرقت بزرگ اسلحه» به کارگردانی «هائو جین»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دای چای، فنگ هانگ و وایس لی؛ روایت مأمور ویژه‌ای به نام وِن است که مأموریت می‌یابد به یک شبکه بین‌المللی قاچاق مهمات نظامی در جنوب شرق آسیا نفوذ کند. هدف از عملیات، پیدا کردن و متوقف کردن محموله‌ای عظیم از سلاح و مهمات است که توسط گروهی ناشناس ربوده شده و احتمال می‌رود به دست سازمان‌های تبهکار بیفتد، اما ...

فیلم سینمایی «رئیس بزرگ» به کارگردانی «وای لو»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «برای قلب» به کارگردانی «آلونسو آلوارز»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «فراری» به کارگردانی «اندرو دیویس»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هریسون فورد، تامی لی جونز، سلا وارد، جولین مور، جو پانتولیانو، آندراس کاتسولاس و یرون کرابه؛ درباره فردی به نام ریچارد کمبل است که به اشتباه به جرم قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. او در تلاش برای یافتن قاتل واقعی و پاک کردن نام خود از این اتهام، در هنگام انتقال به زندان، فرار می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «خشم اژدها» به کارگردانی «وای لو»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، جیمز تین، ماریا ایی و نارو میائو خواهیم دید: شانگهای در اشغال ژاپنی هاست و کاراته کاران ژاپنی قصد شکست و تحقیر کونگ فوکاران چینی را دارند. با کشته شدن استاد بزرگ کونگ فو کاران که راز ضربه نهایی را می‌دانست، بهترین شاگردش چن پس از بازگشت قصد انتقام از عاملان قتل استاد را دارد. از سوی دیگر وقتی ژاپنی‌ها پی می‌برند که چن نیز از راز ضربه نهایی آگاه است قصد جانش را می‌کنند و ...

فیلم سینمایی «دردسر سازان» به کارگردانی «داگ لیمان»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی مت دیمون، کیسی افلک، مایکل استولبارگ، پال والتر هاوزر، ران پرلمن، هانگ چائو و وینگ ریمز؛ در بوستون اتفاق می‌افتد، جایی که شهردار فاسد شهر، دوباره قصد دارد برای شهرداری نامزد شود. شهردار همه پول‌های کمپین خود را در گاوصندوق دفتر کارش نگه داری می‌کند. دو سارق که به ناخواسته به این داستان کشیده شده‌اند تصمیم می‌گیرند، قصد می‌کنند از کمپین انتخاباتی شهردار دزدی کنند. اما زمانی که طبق نقشه به کمپین انتخاباتی شهردار می‌رسند متوجه می‌شوند، پول‌ها از قبل جا به شده است. در این بین یکی از افراد شهردار کشته می‌شود و ...

فیلم سینمایی «راز سرقت قطار» به کارگردانی «موآ گلمل»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی توماس نورستروم، الکسا لاندبرگ، آروید برگ لف و الکسج مانولوو؛ ماجرای دو نوجوان به نام‌های جری و مایا است که تحت عنوان یک آژانس کارگاهی با رئیس پلیس راندولف در ماجرای کشف راز یک سرقت از قطار همکاری می‌کنند. مارزیپان (دزد قطار) از زندان فرار کرده و جری و مایا به درخواست رئیس پلیس برای پیدا کردن او وارد عمل می‌شوند. از سوی دیگر کلارا دختر مارزیپان معتقد است که پدرش بیگناه است و از آنها می‌خواهد که در پیدا کردن سارق واقعی به او کمک کنند. بعد از پیگیری‌های بعدی و پیدا کردن سرنخ هایی، آنها متوجه می‌شوند که ...

فیلم سینمایی «چارلی و کارخانه شکلات سازی» به کارگردانی «تیم برتون»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جانی دپ و فردی هایمور خواهیم دید: در لندن چارلی، پسری کوچک و فقیر، با پدر و مادرش به‌همراه دو پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر خود در کانون گرم خانوادگی زندگی می‌کند و فقر را احساس نمی‌کند. چارلی علاقه‌ی زیادی به شکلات دارد، ولی به حدی فقیر است که هر سال فقط یک شکلات می‌خورد! در نزدیکی خانه‌ی او کارخانه‌ی بزرگ شکلات‌سازی قرار دارد.

فیلم سینمایی «پهلوان» به کارگردانی «پیتر چلسوم»، ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم با بازی شارون استون، جنا رولندز، جیلین اندرسون، هری دین استنتون، کیرن کالکین، جیمز گاندولفینی، الدن هنسون، میت لوف و جنیفر لوئیس از این قرار است که: پسر بچه‌ای به نام کوین به بیماری خطرناکی مبتلا است که او را دچار معلولیت ساخته است. با وجود این بسیار باهوش است و همین باعث می‌شود تا به عنوان معلم سر خانه به ماکسول پسر بچه سیزده ساله‌ای، درس بدهد. این دو پسر بچه خیلی زود صمیمی می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک ماندن»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی آلبرت جیانیتلی، امیر ویلسون و آن لیسی؛ درباره دختر یتیمی به نام مری لنکستر است که پس از مرگ والدینش به خانه عمویش در انگلستان فرستاده می‌شود. این عمو بسیار بی احساس و سرد نسبت به او رفتار می‌کند. زندگی در قصر بزرگ و تاریک او، برای مری بسیار دلتنگ‌کننده است. مری با کشف یک باغ مخفی که در عمارت پنهان شده، دنیای جدیدی را کشف می‌کند. او به تدریج دوستان جدیدی پیدا می‌کند، از جمله دیکن (پسر عمویش) و مری که بیمار است و نیاز به کمک دارد، اما ...