به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی نقطه صفر مرزي در روستاي داشلي قلعه شهرستان راز و جرگلان ميزبان رزمايش اقتدار ۱۴۰۴ مرزباني خراسان شمالي بود.

این رزمایش با حضور نیروهای مسلح و با هدف ارتقای آمادگی و نمایش اقتدار نیروها و تمرین تاکتیکی نیروها اجرا شد.

این رزمایش برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی دشمن از طریق مرزهای جمهوری اسلامی اجرایی شد.

با تعامل مثال زدنی مرزبانان و مرزنشینان در ۵۰ روستای مرزی خراسان شمالی، این استان از امن ترین مرزهای کشور است.