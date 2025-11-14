همایش ملی «مدیریت نوین و کسب‌ و کارهای نوپا» و جشنواره «تصمیمات مدیریتی ره‌گشا» در دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس همایش ملی مدیریت نوین و کسب‌ و کارهای نوپا گفت: سومین دوره همایش ملی «مدیریت نوین و کسب‌وکارهای نوپا» و نخستین جشنواره «تصمیمات مدیریتی ره‌گشا» با حضور دانشگاهیان، پژوهشگران و مدیران موفق شرکت‌‌های نوپا در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این برنامه مدیران موفق شرکت‌های نوپا به ارائه تجارب مدیریتی خود، چالش‌ها و روش‌هایشان پرداختند.

علی محمدی افزود: با هدف ایجاد پیوندی عمیق میان دانش‌های نظری آکادمیک و تجربیات عملی مدیریتی در سطح ملی، سومین دوره همایش ملی «مدیریت نوین و کسب‌وکارهای نوپا» همزمان با نخستین جشنواره «تصمیمات مدیریتی ره‌گشا» برگزار برگزار شد.

دبیر علمی این همایش هم گفت: ۲۸۶ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری، ۲۲۸ مقاله با معیارهای علمی پذیرفته شدند.

ابوالقاسم ابراهیمی با اشاره به اهمیت تحلیل محتوایی مقالات، افزود: در میان کلیدواژه‌های ارائه‌شده در مقالات، عبارت «هوش مصنوعی» پرتکرارترین کلیدواژه بود.

دبیر اجرایی همایش هم گفت: محورهای اصلی همایش ملی مدیریت نوین و کسب‌وکارهای نوپا، شامل تحولات مدیریت در عصر دیجیتال، نقش دولت و سازمان‌های عمومی در توسعه کسب‌ و کارها، راهکارهای ارتقای بهره‌وری، زیست‌بوم کارآفرینی ایران، شبکه‌سازی، مدیریت استارتاپ‌ها و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی کسب‌وکارهای نوپا بود.

مریم نکویی‌زاده افزود: بیش از ۱۳۰ شرکت کسب ‌و کار نوپا شناسایی شدند و حدود ۱۰۰ شرکت تحت مصاحبه‌ قرار گرفتند.

وی بیان داشت: به دلیل کیفیت بالای تجربیات، گزینش نهایی دشوار بود و درنهایت تصمیم گرفتیم ۵ درصد از مدیریت‌های برتر را انتخاب و از آن‌ها تقدیر کنیم.

در پایان از مقالات برتر، مدیران برتر و حامیان رویداد تقدیر شد.