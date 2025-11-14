به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اصفهان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی استان در فصل سرما گفت: تلاش می‌شود تا طرح راهداری زمستانی امسال با کیفیتی بالاتر از سال گذشته و با ارائه خدمات گسترده‌تر به هم‌وطنان اجرا شود.

فرزاد دادخواه با اشاره به ضرورت حضور و همکاری همه دستگاه‌های عملیاتی از جمله پلیس راه، اورژانس، هلال‌احمر و سایر نهاد‌های امدادی در این طرح افزود: نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جاده‌های استان حضور فعال خواهند داشت تا ضمن تسهیل عبور و مرور، ایمنی تردد را در محور‌های مواصلاتی ارتقا دهند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم گفت: بیش از ۱۲ هزار کیلومتر جاده در استان اصفهان وجود دارد که ۵ هزار کیلومتر آن جاده‌ای روستایی است.

منصور شیشه فروش افزود: برای اجرای طرح زمستانه بیش از ۴ هزار نفر در قالب ۷۵۰ تیم برای خدمات فوریتی در جاده‌ای استان مستقر شده‌اند.

وی گفت: بیش از ۲۷۰ پایگاه برای راهداری، هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی در سراسر استان فعال هستند.