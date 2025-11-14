به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد اسناد تازه منتشر شده از جفری اپستین که در اختیار وزارت دادگستری آمریکاست، درغگویی اندرو عضو ارشد خاندان سلطنتی انگلیس را فاش کرده که گفته دختری را که او را به رابطه جنسی هنگامی که نوجوان و زیر سن قانونی بوده متهم کرده نمی‌شناسد.

در پی اسناد تازه فاش شده و فشار فزاینده افکار عمومی، چارلز شاه انگلیس روند رسمی سلب القاب، عناوین و افتخارات از شاهزاده اندرو را که اکنون با نام اندرو مونت‌باتن ویندزور شناخته می‌شود آغاز کرده است.

حکومت انگلیس همچنین کاخ سی اتاق خوابه سلطنتی را از اندرو گرفت و او به خانه دیگری نقل مکان کرد.

جفری اپستین، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی و سرکرده شبکه فسادی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ، از جمله ویرجینیا جوفری، در دادگاه بدوی متهم شناخته شد. شاهزاده انگلیسی که از دوستان جفری اپستین و متهم بود در سنین کم، بار‌ها به این دختر تجاوز کرده بود، میلیون‌ها دلار به وی داد تا از شکایتش منصرف شود. جوفری که خود را برده جنسی توصیف کرد ادعا شده که چند ماه پیش با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

جفری اپستین هم که به علت ارتکاب به جرایم جنسی از جمله برده گیری جنسی دختران کم سن و سال در زندانی در آمریکا در بازداشت بود گفته شد با خودکشی به زندگی خود پایان داده است، بسیاری مرگ او را مشکوک می‌دانند به ویژه اینکه در بررسی شرایط خودکشی اعلام شد دوربین زندان و سلول او از کار افتاده بود.

حالا شماری از نمایندگان مجلس انگلیس و سیاستمداران با نگرانی از ابعاد امنیتی ارتباط اندرو با شبکه اپستین از پلیس این کشور خواسته‌اند در این باره تحقیق کند.

براساس اسناد منتشر شده دادگاهی در آمریکا، نام بیش از ۱۷۰ نفر، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور و اندرو، برادر شاه انگلیس، در میان افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین بار‌ها تکرار شده، اما هنوز این موارد، رسیدگی نشده است.