سرهنگ جهانشاهی، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، از وقوع یک سانحه رانندگی دلخراش در محور قلعه‌گنج به سمت رمشک خبر داد که منجر به فوت ۸ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،انحراف به چپ خودرو سایپا تصادف مرگباری را در محور قلعه‌گنج – رمشک قم زد.

سرهنگ جهانشاهی، گفت: ساعاتی پیش یک دستگاه سایپا حامل سوخت بنزین با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد و سپس با یک دستگاه پراید به صورت رخ به رخ در محور قلعه‌گنج – رمشک با یکدیگر برخورد کردند که متأسفانه در پی این سانحه، یک نفر مجروح و ۸ نفر از سرنشینان سه خودرو جان خود را از دست دادند.

سرهنگ جهانشاهی با اشاره به حضور سریع و مؤثر مأموران پلیس راه در محل حادثه افزود:بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تصادف، تیم پلیس راه و تیم‌های امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر و رسیدگی به وضعیت مصدوم حادثه و متوفیان انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد که علت وقوع این حادثه، انحراف به چپ خودرو سایپا بوده است.