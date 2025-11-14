نتایج یک نظر سنجی که در رسانه های انگلیس منتشر شده نشان می دهد به دو سوم زنان و دختران در ارتش انگلیس تعدی و رفتارهای جنسی علیه آنان انجام شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از لندن، نتایج نظر سنجی از نود هزار نفر از افراد ارتش، نشان داد زنان که ۱۲ درصد از نیرو‌های ارتش را تشکیل می‌دهند، دو برابر مردان احتمال دارد رفتار‌های غیر اخلاقی و تعدی جنسی را تجربه کنند.

وزارت دفاع انگلیس یافته‌های این نظر سنجی را "کاملاً غیرقابل قبول و عمیقا نگران کننده" خواند و اعلام کرد برنامه پیشگیرانه برای رسیدگی به رفتار‌های غیرقابل قبول راه‌اندازی می‌کند.پیش‌تر جیسلی بک، توپچی ۱۹ ساله در ارتش انگلیس، پس از اینکه هدف آزار و اذیت جنسی فرماندهانش قرار گرفت دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس نتایج این نظر سنجی ۶۷ درصد از نظامیان زن ارتش انگلیس در سال گذشته با نوعی رفتار جنسی مانند شوخی‌های رکیک، پورنوگرافی یا نظر‌هایی درباره ظاهرشان مواجه شده‌اند.