

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت پیشبرد سریع طرح های زیرساختی و زیست‌محیطی در خرم‌آباد،خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کنارگذر شرقی و تکمیل طرح کاشت نهال در محدوده ورودی‌های شهر شد.

سید سعید شاهرخی با اشاره به بررسی تخصصی طرح‌های ترافیکی و تعیین مسیر نهایی افزود: طرح‌های پیشنهادی کنارگذر شرقی از نظر فنی،ترافیکی و هندسی ارزیابی و گزینه‌های موجود مقایسه شد.



استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت این طرح در کاهش بار ترافیکی مرکز استان گفت:در این نشست همچنین بر انتخاب سریع گزینه ی مناسب و تسریع در ادامه ی عملیات اجرایی تأکید شد.



شاهرخی با اشاره به آغاز فوری طرح کاشت نهال در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر بیان کرد:طرح مشترک منابع طبیعی و شهرداری خرم‌آباد برای کاشت نهال در مبادی ورودی و خروجی شهر از فرودگاه خرم‌آباد تا پلیس‌راه کمالوند هم اجرا می شود.





استاندار لرستان با تآکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح کاشت نهال گفت:زیباسازی و ارتقای کیفیت زیست‌محیطی شهر از اولویت‌های مهم مدیریت استان است.