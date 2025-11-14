استاندار خراسان شمالی در ادامه سفر شهرستانی خود به اسفراین، از پروژه بند خاکی عشایر میاندشت بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این بازدید آخرین وضعیت اجرای پروژه بند خاکی که با هدف تأمین آب و حمایت از جامعه عشایری منطقه در حال اجراست، بررسی شد.

این پروژه از محل اعتبارات ملی سازمان امور عشایر با مبلغ ۷۷ میلیارد تومان در حال اجرا می‌باشد.

معاون توسعه و مدیریت سازمان هدف از احداث این سد خاکی را تقویت اشتعال و ساماندهی تعداد ۱۲۰ خانواری عشایر‌ی پایین دست، کنترل سیلاب و تغذیه سفره آب زیرزمینی، توسعه گردشگری و تأمین آب شرب دام عنوان کرد.

به منطور تکمیل عملیات اجرایی پایانی این سد سازمان امور عشایر در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی تخصیص داده است.

در ادامه، استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه از طرح توسعه و احداث رواق امام زاده احمد بن موسی (ع) نیز بازدید کرد.

این طرح با هدف ارتقای فضای زیارتی و رفاهی زائران در حال اجراست و استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تأمین اعتبار و تسریع در روند تکمیل آن تأمید کرد.