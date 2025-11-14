پخش زنده
امروز: -
این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بهمنظور تأمین آب پایدار برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان کهنوج اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در حاشیه این آیین، علیرضا عبدیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت:«برای آبرسانی به ۱۲۰ روستای منطقه، اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که تاکنون ۴۹۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.
وی افزود:همچنین ساخت ۱۰ مخزن ذخیره آب طی هشت ماه آینده در دستور کار قرار دارد.»
عبدیان گفت: «در بخش برق نیز پروژههای متعددی در جنوب استان با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون برقرسانی به ۱۰ هزار واحد مسکونی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.»
در ادامه سفر وزیر نیرو به جنوب کرمان، پست ۲۳۰ کیلوولت میانداران رودبار جنوب با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری رسید. این پست در مرز استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان احداث شده و نقش مهمی در پایداری شبکه برق و کاهش افت ولتاژ منطقه دارد.
در پایان این سفر، نشست شورای اداری شش شهرستان جنوبی استان کرمان با حضور وزیر نیرو، برگزار شد.
در این نشست، وزیر نیرو گفت: اتلاف دسترنج مردم باید به ثروت تبدیل شود و برای جذب سرمایهگذار و خلق درآمد در منطقه اقدامات مؤثری انجام گیرد.»
وی خاطر نشان کرد: «بد مصرف هستیم؛ انرژی فراوانی مصرف میکنیم، اما تولید داخلی متناسب نداریم و پرمصرفها با تعرفههای سنگینتری مواجه خواهند شد.»
علی ابادی وزیر نیرو در پایان گفت: «انتقال آب از هلیلرُود به کرمان به هیچعنوان انجام نمیشود؛ این پروژه فعلاً متوقف است و هرگونه تصمیم نهایی منوط به بررسیهای میدانی است.»