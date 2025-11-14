به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: ثبت آمار ولادت در فریمان در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش داشته است و این روند در ۲ دهه گذشته نیز همواره افزایشی بوده است.

مهدی ناصری افزود: این آمار نشان‌ دهنده تغییرات جمعیتی و تاثیرات آن بر ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه است به ویژه این که فریمان ظرفیت های زیستی قابل توجهی دارد.

ناصری با اشاره به کاهش ۴ درصدی ازدواج در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در فریمان گفت: متوسط سن ازدواج در فریمان در مردان ۲۴ سال و در بانوان ۱۹/۵ سال است و میزان ثبت آمار طلاق در شهرستان ۱۵/۵ درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: موضوع ازدواج با اتباع خارجی در این شهرستان شایع نیست اما مواردی وجود دارد بنابراین از نهادهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی به خصوص ائمه جماعات که در روستاها فعالیت می کنند انتظار است تا مردم را نسبت به آثار و تبعات قانونی ازدواج با اتباع خارجی مطلع کنند.

ناصری با بیان این که حضور اتباع خارجی در هر کشوری می‌ تواند منشا آبادانی باشد یا برعکس، اظهار کرد: باید بدانیم که در صورت مدیریت نکردن صحیح ممکن است این ازدواج ها به تغییرات منفی در هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه منجر شود.

وی افزود: رشد و توسعه باید با حفظ اصالت‌ های بومی، قومی و محلی هر جامعه و منطقه همراه باشد و نباید به فراموشی تاریخ و فرهنگ محلی منجر شود.

ناصری گفت: ایجاد فرصت‌ های شغلی برابر، توزیع عادلانه امکانات و خدمات، تامین مناسب زیرساخت‌ ها و تامین نسبی رفاه و آسایش از جمله مهم‌ ترین مولفه‌ ها در ترغیب ادامه استقرار ساکنان هر منطقه به خصوص در مناطق روستایی و محروم است.