استاندار قم با بیان اینکه مطالعات «طرح علاجبخشی منابع آبی» برای رفع کمبود آب استان آغاز شده است گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساختها و تأمین پایدار آب در استان طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار در نهمین جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد گفت: در برخی فصول سال، تأمین آب استان از سرشاخههای زایندهرود انجام میشود؛ در گذشته، ۳۴۵ میلیون مترمکعب آب برای قم در نظر گرفته میشد، اما اکنون طرح علاجبخشی با همکاری مشاوران تخصصی در دست اجراست تا کمبود آب استان بهطور پایدار رفع شود.
اکبر بهنامجو افزود: پروژه فرودگاه قم در حال آمادهسازی است و پیشبینی میشود تا دو و نیم سال آینده به بهرهبرداری برسد؛ همچنین، در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پروژههای نیروگاههای خورشیدی در حال پیشرفت است و هدف تولید چندین مگاوات برق تا پایان سال آینده است.