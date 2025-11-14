پخش زنده
رئیس اداره قرآن و عترت (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مهمترین برنامههای هفته قرآن و عترت در این دانشگاه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مریم امیدی افزود:امسال این هفته با شعار «قرآن کتاب پایداری و پیروزی» گرامی داشته میشود که دانشگاه نیز برنامههای متنوع فرهنگی و قرآنی را در دستور کار قرار داد.
دبیر قرآن و عترت (ع) دانشگاههای علوم پزشکی کلانمنطقه هفت کشور با ذکر اینکه شورای مشورتی قرآنی دانشگاه با هدف برنامهریزی این هفته تشکیل شد، افزود: در این راستا برنامههای خوبی از جمله محفل انس با قرآن بانوان دانشگاهی، اجرای طرح «بارکد بهشت»، تولید محتوای مجازی، اجرای مسابقات قرآنی در سطح واحدهای تابع دانشگاه و برگزاری طرح «تلاوت کن جایزه بگیر» در دستور کار قرار گرفت.
امیدی بیان کرد: برنامههای این هفته با هدف ترویج باور و رفتار قرآنی در قشر دانشگاهی، شناسایی و جذب استعدادهای قرآنی با هدف پرورش این استعدادها، جلب مشارکت اساتید دانشجویان و کارکنان در فعالیتهای قرآنی و ایجاد نشاط و امیدآفرینی در فضای کلاسها، خوابگاهها و فضای اداری برگزار میشود.
این بانوی فعال قرآنی تقدیر از فعالان ممتاز قرآنی را از دیگر برنامههای هفته قرآن و عترت دانست و افزود: برپایی نمایشگاه، برپایی محافل انس با قرآن کریم، ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و مشاورهای در مناطق کم برخوردار، دیدار با ائمه جمعه، برگزاری جشنواره خانواده بهشتی و فضاسازی و تبلیغات محیطی و مجازی در واحدهای تابعه دانشگاه از دیگر برنامههای در دست اجرا در این هفته است.