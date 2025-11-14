پخش زنده
مدیر کل انتقال خون فارس گفت: ذخایر خونی در گروههای A و O مثبت و منفی کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید اکبرزاده با اشاره به نیاز مراکز درمانی استان فارس به خون و فرآوردههای خونی، گفت: با توجه به جایگاه استان فارس و شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور، مصرف خون و فرآوردههای خونی همواره زیاد است.
وی با بیان اینکه هر واحد خون، جان سه بیمار را نجات میدهد، افزود: روزهای اخیر با کاهش نسبی مراجعات مردمی ذخایر خونی بهویژه در گروههای A و O مثبت و منفی کاهش یافته است.
مدیر کل انتقال خون فارس با بیان اینکه برخی فرآوردهها از جمله آفرزیس (پلاکت) تنها تا سه روز پس از تولید قابل استفادهاند، ادامه داد: بیشترین تاثیر کمبود گروههای خونی را بیماران خاص از جمله بیماران تالاسمی، سرطانی، پیوند اعضا، جراحیهای قلب و مصدومان حوادث متحمل میشوند.
وی اعلام کرد: سه پایگاه اصلی شیراز در خیابان قصرالدشت، میدان نمازی و ابتدای شهرک استقلال قرار داد و همچنین در شهرستانهای لار، آباده، جهرم، فسا، داراب، مرودشت، کازرون، گراش و لامرد پایگاههای انتقال خون بهصورت از اهداکنندگان استقبال میکنند.
مدیر کل انتقال خون فارس گفت: خدمات همه این پایگاهها در ساعات اداری و برخی ایام تا پایان وقت شبانه هم ادامه دارد.