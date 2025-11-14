پخش زنده
مراسم اهدای بیست و ششمین دوره جوایز ترویج علم در تالار ایوان شمس برگزار شد و در آن برگزیدگان ترویج علم سال ۱۴۰۴ معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برگزیدگان این مراسم به این شرح است:
بخش تلاش پایدار
جمشید ممتاز؛ مؤسس انجمن ایران مطالعات سازمان ملل متحد؛ به پاس تلاش گسترده و تأثیرگذار در عرصه حقوق بینالملل
بخش آموزگاران مناطق کمبرخوردار (بزرگداشت محمد بهمنبیگی):
سمیه خبیری؛ به پاس تلاشهای الهامبخش و اثرگذار در آموزش و ترویج علوم در میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار خراسان جنوبی
محمد بیابانی گیو؛ به پاس سالها تلاش در آموزش و ترویج علوم در مدارس و میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار خراسان جنوبی
بخش رسانه:
علیرضا شریعتمدار طالقانی؛ به پاس تلاش در توسعه و ترویج دانش، آموزش و آگاهسازی جامعه درباره تازهترین یافتههای علمی و اطلاعرسانی دقیق و بههنگام در بحرانهای همهگیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه
بخش کنشگر علم و جامعه (بزرگداشت دکتر محمدامین قانعی راد):
مجموعه ارغنون هامون به پاس تلاش در ترویج علم جامعهشناسی، گسترش آگاهی اجتماعی، پرورش فرهنگ گفتوگو و ایجاد شبکههای انجمن و مدنی در جنوب ایران
بخش محیط زیست (بزرگداشت هنریک مجنونیان):
انتشارات ایرانشناسی به پاس خدمات در توسعه و ترویج دانش و فرهنگ ایرانی، آموزش و آگاهسازی جامعه در زمینه میراث علمی و فرهنگی ایران
هادی حجازی، آتشنشان؛ به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش ایمنی، آموزش و آگاهسازی جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث
صمد برکی، محیطبان پارک ملی گلستان؛ به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش زیستمحیطی، آموزش و آگاهسازی جامعه در در زمینه محیط زیست
طاهر قدیریان؛ به پاس تلاش در جهت ترویج دانش زیستمحیطی، آموزش و آگاهسازی جامعه درباره چالشهای اقلیمی و تبیین نقش علم در حفاظت از زمین و منابع طبیعی کشور
بخش نهادها و انجمنها
خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان؛ به پاس تلاشهای خلاقانه و هدفمند در ترویج علوم پایه، برقراری ارتباط میان علم و جامعه، آموزش و انگیزش دانشآموزان و دانشپژوهان جوان و گسترش درک عمومی از زیبایی و اهمیت علم در زندگی روزمره
انجمن دیابت گابریت؛ به پاس تلاشهای ارزنده به سبب دغدغهمندی در سلامت جامعه و نقشآفرینی مؤثر با رویکرد ترویجی در حوزه بیماری دیابت
بخش روشهای خلاقانه و نوآورانه
سروش صلواتیان؛ به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش و آگاهی علمی در میان مردم، گسترش آموزش در مناطق کمبرخوردار کشور و تمرکز ویژه بر منطقه جازموریان و سیستان و بلوچستان
بخش ادبیات کودک (بزرگداشت توران میرهادی)
جامعه یاوری فرهنگی؛ به پاس تلاش در جهت ترویج عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری در مناطق کمبرخوردار و گسترش دسترسی به آموزش برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور.